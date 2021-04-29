К бывшему адвокату Трампа пришли с обысками

Адвокат Джулиани указал, что его клиент закон не нарушал.

Перед выборами президента США в 2020 году Джулиани пытался найти информацию о незаконных действиях, которые кандидат от демократов Джо Байден и его сын Хантер Байден якобы совершили в Украине. Байден на выборах победил Трампа. Как он сам, так и его сын отвергали какие-либо нарушения.

В свою очередь против Трампа в 2019 году была начата процедура импичмента в связи с его попытками в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским добиться, чтобы против Байденов было проведено расследование, что увеличило бы шансы Трампа на победу на выборах.

В среду на Манхэттене в квартире и офисе бывшего мэра Нью-Йорка прошли обыски. В ходе них были конфискованы несколько электронных устройств, пишет The New York Times.

В основе обысков был выписанный федеральным судьей ордер, содержавший обвинения, что Джулиани не зарегистрировался как иностранный агент. Закон о регистрации иностранных агентов устанавливает, что людям, работающим в качестве агентов во благо какой-либо другой страны, необходимо сообщать об этом Госдепу США.

Адвокат Джулиани Роберт Костелло назвал обыски "юридическим бандитизмом".

Джулиани осуществлял попытки оказать давление на Украину, чтобы она начала расследование против Джо Байдена и Хантера Байдена, который в свое время являлся членом правления украинского энергетического предприятия. Джулиани также играл роль в выдавливании с должности посла США в Украине, подтвердили свидетели по делу об импичменте Трампа.

Пока что неизвестно, выдвинуты ли против Джулиани обвинения.