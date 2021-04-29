За прошедшие сутки выявлено 696 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 3,9%

Умерли семь человек с коронавирусом в возрасте от 60 до 99 лет:

один человек в возрасте 60-69 лет,

два человека в возрасте 70-79 лет,

два человека в возрасте 80-89 лет,

два человека в возрасте 90-99 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2125 больных Covid-19.

Во вторник был сделан 18 021 тест на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,9%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 117 795 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 422,7 случая. За последние две недели инфекция выявлена у 8064 человек.

За прошедшие сутки в Латвии госпитализированы 80 пациентов с Covid-19, общее число больных коронавирусом в стационарах уменьшилось с 693 до 687 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Из больниц вчера были выписаны 76 переболевших Covid-19 пациентов.