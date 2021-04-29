Чт, 29.04.2021
События последнего года я оцениваю как крайне позитивные для Беларуси, потому что то состояние, в котором Беларусь находилась до этого национального подъема, трудно описывать как хорошее. Публичной политики в стране не было, существовал некий "постсовок". Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской
Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской

За прошедшие сутки выявлено 696 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 3,9%
Госпитализировано 80 пациентов

Иллюстративное фото ФОТО: EPA/Tibor Rosta

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 696 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умерли семь человек с коронавирусом в возрасте от 60 до 99 лет:

  • один человек в возрасте 60-69 лет,
  • два человека в возрасте 70-79 лет,
  • два человека в возрасте 80-89 лет,
  • два человека в возрасте 90-99 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2125 больных Covid-19.

Во вторник был сделан 18 021 тест на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,9%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 117 795 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 422,7 случая. За последние две недели инфекция выявлена у 8064 человек.

За прошедшие сутки в Латвии госпитализированы 80 пациентов с Covid-19, общее число больных коронавирусом в стационарах уменьшилось с 693 до 687 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Из больниц вчера были выписаны 76 переболевших Covid-19 пациентов.

Из всех находящихся в больницах пациентов с Covid-19 611 человек в среднетяжелом состоянии, 76 - в тяжелом, что составляет 11% всех госпитализированных.

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