Чт, 29.04.2021
События последнего года я оцениваю как крайне позитивные для Беларуси, потому что то состояние, в котором Беларусь находилась до этого национального подъема, трудно описывать как хорошее. Публичной политики в стране не было, существовал некий "постсовок". Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской
Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской

В Индии Covid-19 установил очередной печальный рекорд

ФОТО: REUTERS/Amit Dave/File Photo

В Индии за прошедшие сутки зарегистрировано 3645 вызванных Covid-19 смертей, что стало очередным рекордом - показатели предыдущего дня были превышены более чем на 350 умерших, сообщает AFP.

Всего с начала пандемии в Индии число зарегистрированных жертв Covid-19 достигло 204 832 человек.

В свою очередь за последние сутки заражение коронавирусом констатировано у почти 380 000 человек, что также стало очередным рекордом.

Только в апреле в Индии было зарегистрировано более шести миллионов новых случаев заражения.

Быстрое распространение инфекции, частично объясняемое новым вариантом вируса, а частично - политическими и религиозными массовыми мероприятиями, перегрузило больницы, в которых уже катастрофически не хватает как койко-мест, так и кислорода.

Особенно остро кризис выражается в столице, где люди умирают, ожидая в очередях у переполненных больниц, в которых часто в одной кровати размещены три пациента.

Галерея: Коронавирус в Индии

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