В Индии Covid-19 установил очередной печальный рекорд

Всего с начала пандемии в Индии число зарегистрированных жертв Covid-19 достигло 204 832 человек.

В свою очередь за последние сутки заражение коронавирусом констатировано у почти 380 000 человек, что также стало очередным рекордом.

Только в апреле в Индии было зарегистрировано более шести миллионов новых случаев заражения.

Быстрое распространение инфекции, частично объясняемое новым вариантом вируса, а частично - политическими и религиозными массовыми мероприятиями, перегрузило больницы, в которых уже катастрофически не хватает как койко-мест, так и кислорода.

Особенно остро кризис выражается в столице, где люди умирают, ожидая в очередях у переполненных больниц, в которых часто в одной кровати размещены три пациента.