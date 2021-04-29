В Индии Covid-19 установил очередной печальный рекорд
В Индии за прошедшие сутки зарегистрировано 3645 вызванных Covid-19 смертей, что стало очередным рекордом - показатели предыдущего дня были превышены более чем на 350 умерших, сообщает AFP.
В Индии за прошедшие сутки зарегистрировано 3645 вызванных Covid-19 смертей, что стало очередным рекордом - показатели предыдущего дня были превышены более чем на 350 умерших, сообщает AFP.
Всего с начала пандемии в Индии число зарегистрированных жертв Covid-19 достигло 204 832 человек.
Только в апреле в Индии было зарегистрировано более шести миллионов новых случаев заражения.
Быстрое распространение инфекции, частично объясняемое новым вариантом вируса, а частично - политическими и религиозными массовыми мероприятиями, перегрузило больницы, в которых уже катастрофически не хватает как койко-мест, так и кислорода.
Особенно остро кризис выражается в столице, где люди умирают, ожидая в очередях у переполненных больниц, в которых часто в одной кровати размещены три пациента.
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