В результате ДТП в Латгале погиб один человек
Вчера в Латвии зарегистрировано 81 дорожно-транспортное происшествие, в результате аварии в Латгале погиб один человек.
Вчера в Латвии зарегистрировано 81 дорожно-транспортное происшествие, в результате аварии в Латгале погиб один человек.
Как агентству LETA сообщили в Государственной полиции, пострадали в результате аварий еще восемь человек, в том числе два велосипедиста и один пешеход.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала семь водителей, за превышение скорости оформлено 229 протоколов.
В целом полиция вчера оформила 482 протокола за различные нарушения правил дорожного движения.