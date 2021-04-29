Чт, 29.04.2021
События последнего года я оцениваю как крайне позитивные для Беларуси, потому что то состояние, в котором Беларусь находилась до этого национального подъема, трудно описывать как хорошее. Публичной политики в стране не было, существовал некий "постсовок". Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской
Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской

В результате ДТП в Латгале погиб один человек

Иллюстративное фото ФОТО: Lita Krone/LETA

Вчера в Латвии зарегистрировано 81 дорожно-транспортное происшествие, в результате аварии в Латгале погиб один человек.

Как агентству LETA сообщили в Государственной полиции, пострадали в результате аварий еще восемь человек, в том числе два велосипедиста и один пешеход.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала семь водителей, за превышение скорости оформлено 229 протоколов.

В целом полиция вчера оформила 482 протокола за различные нарушения правил дорожного движения.

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