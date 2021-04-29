Как стимулировать вакцинацию педагогов? Мнение директора Рижской 40-й школы Елены Ведищевой

Она отмечает, что в школах работают не только педагоги, но и технические служащие, и навыки владения латышским языком, а также уровень медиаграмотности может быть очень различным. Чтобы мотивировать по возможности большее количество сотрудников школ вакцинироваться, информация и мнения экспертов должны быть доступны и на русском языке.

RUS TVNET публикует комментарий Елены Ведищевой полностью.

Особенности национальной коммуникации

Если мы хотим, чтобы как можно больше педагогов и сотрудников школы вакцинировалось, необходимо уделить внимание школам национальных меньшинств и учесть национальные особенности. Славяне не всегда готовы делиться своими реальными мыслями и чувствами и могут быть очень скрытными, если вопрос касается их лично. Они, скорее, примут решение говорить и вести себя так, как большинство соотечественников. Кроме того, фейковые новости, которыми наводнен рунет, вводят в заблуждение огромную часть людей. Чтобы улучшить ситуацию, необходимы не только мнения государственных деятелей и политиков, но и аргументированные мнения экспертов и продуманные социальные кампании с качественным, недвусмысленным переводом.

У каждого поколения – свои кумиры

К сожалению, большая часть врачей и инфектологов коммуницирует главным образом на латышском языке и, соответственно, на латышских TV-каналах и в радиопередачах. Людей, которые в повседневной жизни используют русский язык, гораздо легче ввести в заблуждение посредством фейкньюз. Чтобы побудить прислушаться и вакцинироваться, следует продумать, какие личности служат "послами" вакцинации, то есть для каждой национальной группы и части общества следует подобрать тех людей, которые являются для них кумирами и лидерами мнений. Совсем недавно для учеников 11-х и 12-х классов мы организовали онлайн-беседу с нашим выпускником, научным ассистентом Латвийского центра биомедицинских исследований Никитой Зреловым.

Ребятам понравился такой формат, поскольку с ними встретился молодой человек, учившийся в той же самой школе, что и они, который общался с ними в наглядной, понятной, захватывающей и интересной манере.

Узнаваемые и любимые народом лидеры мнений

По-моему, для информирования педагогов также следует выбирать соответствующих лидеров мнений. Люди нередко прислушиваются к кумирам своей молодости – актерам и музыкантам. Такими лидерами мнений могли бы служить Яков Рафальсон или Ивар Калныньш. Узнаваемые и любимые обществом люди побудят прислушаться. Кроме того, к педагогам могут обращаться не только инфектологи, но и врачи других отраслей – среди национальных меньшинств хорошо известны, например, кардиолог Андрей Эрглис и гастроэнтеролог Хосам Абу Мери.

Возможность обсудить вакцинацию в узком кругу

Говоря о различных вебинарах и сессиях вопросов и ответов, нужно учитывать, что не все люди готовы задать интересующие их вопросы во всеуслышание и публично, поэтому в школе мы проводим разъяснительные беседы в небольших группах. В узком кругу люди нередко готовы открыться и спрашивать, делиться мыслями и сомнениями. В рамках возможностей можно привлекать и экспертов. Разумеется, медики в данный момент очень загружены, однако все осознают серьезность ситуации и, тщательно планируя, можно найти время для беседы.

Педагоги готовы прислушаться

Педагоги – рационально мыслящие люди, и они готовы прислушаться. Необходим лишь кто-то, кто готов с ними говорить. Учителя сомневаются, достаточно ли безопасна вакцина, каковы побочные эффекты, возможно ли влияние на генетику и так далее. В общей тревоге легко забыть, что у многих широко рекламируемых болеутоляющих средств, которые мы используем в повседневной жизни, тоже много различных побочных эффектов. Кроме того, если изучить, что написано на сайте Государственного агентства лекарств, мы увидим, что у каждого медикамента есть побочные эффекты – в большем или меньшем количестве. Чтобы помочь понять принцип действия вакцин, необходимы мнения экспертов. В первую очередь, конечно, следует обратиться к своему семейному врачу. Однако чтобы задать вопросы своему врачу, необходима и широко доступная, надежная и аргументированная информация.