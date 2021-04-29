ВИДЕО ⟩ Боб Хартли пьёт шампанское из Кубка Гагарина. В честь "Авангарда" хотят назвать улицу

"Авангард" в среду дома обыграл московский ЦСКА (1:0) и одержал победу (4:2) во всей финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе омского клуба обладателями Кубка Гагарина стали и двое представителей Латвии - Алдис Аболиньш и Петерис Громс, которые в "Авангарде" работают видеотренерами.

Омский клуб стал победителем Кубка Гагарина с третьей попытки. В сезонах-2011/12 и 2018/19 "Авангард" становился серебряным призёром турнира. В честь этого события губернатор Омской области Александр Бурков пообещал назвать одну из улиц города в честь команды.

В честь этой исторической победы Боб Хартли позволил себе выпить шампанского из Кубка Гагарина, хотя в обычной жизни канадский специалист не пьёт ничего крепче диетической колы.

Мы так долго к этому шли. Ребята, у нас кубок. Представляете? КУБОК НАШ!!! ОМСК, ЭТО ДЛЯ ТЕБЯ! #ЛучшиеБолельщики, ЭТО ДЛЯ ВАС! 🏆 pic.twitter.com/hsEJspz4MB — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 28, 2021

Второй подряд "сухой" матч в составе "Авангарда" провёл вратарь Шимон Грубец, который справился со всеми 25 бросками армейцев. После победы чешский голкипер прямо на льду исполнил знаменитую лунную походку Майкла Джексона.