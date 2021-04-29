Чт, 29.04.2021
События последнего года я оцениваю как крайне позитивные для Беларуси, потому что то состояние, в котором Беларусь находилась до этого национального подъема, трудно описывать как хорошее. Публичной политики в стране не было, существовал некий "постсовок". Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской
Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской

ВИДЕО ⟩ Боб Хартли пьёт шампанское из Кубка Гагарина. В честь "Авангарда" хотят назвать улицу

Боб Хартли с Кубком Гагарина ФОТО: www.hawk.ru

Несмотря на то, что главный тренер сборной Латвии достаточно сдержанный в повседневной жизни, в эту среду канадский специалист всё-таки позволил себе расслабиться и после победы "Авангарда" в КХЛ отведал шампанского из Кубка Гагарина.

"Авангард" в среду дома обыграл московский ЦСКА (1:0) и одержал победу (4:2) во всей финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе омского клуба обладателями Кубка Гагарина стали и двое представителей Латвии - Алдис Аболиньш и Петерис Громс, которые в "Авангарде" работают видеотренерами.

Омский клуб стал победителем Кубка Гагарина с третьей попытки. В сезонах-2011/12 и 2018/19 "Авангард" становился серебряным призёром турнира. В честь этого события губернатор Омской области Александр Бурков пообещал назвать одну из улиц города в честь команды.

В честь этой исторической победы Боб Хартли позволил себе выпить шампанского из Кубка Гагарина, хотя в обычной жизни канадский специалист не пьёт ничего крепче диетической колы.

Второй подряд "сухой" матч в составе "Авангарда" провёл вратарь Шимон Грубец, который справился со всеми 25 бросками армейцев. После победы чешский голкипер прямо на льду исполнил знаменитую лунную походку Майкла Джексона.

НАВЕРХ
Back