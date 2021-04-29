Covid-19: В Литве зарегистрировано 1327 новых случаев, в Эстонии - 425

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4316 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 425 тестов (9,8%), скончались десять заразившихся коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 411,1 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 8,5%.

В больницах Эстонии находятся 354 пациента с коронавирусом.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1327 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 13 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 10 984 молекулярных теста (ПЦР) и 644 антигенных теста на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 549,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,6%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 245 896 случаев Covid-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 221 576 человек, декларированы 176 437 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 15 526 человек, декларированное число больных составляет 60 тыс. 665.

Статистически заболевший - это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.