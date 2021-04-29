В Даугавпилсе пограничники обнаружили в нелегальном цехе более 15 млн сигарет

22 апреля пограничники задержали участников организованной группы, которые занимались производством нелегальных сигарет без акцизных марок.

В прошлый четверг сотрудники Госпогранохраны задержали в Илукстском крае грузовик DAF, в котором был обнаружен груз с сырьем для нелегального производства. В рамках следственных действий в Даугавпилсе пограничники задержали в хозяйственной постройке шесть граждан Украины, которые занимались производством поддельных сигарет марок Winston и Marlboro.

В целом изъято 14 959 909 сигарет Winston и 50 180 сигарет Marlboro без акцизных марок и около 1,5 тонны измельченных табачных листьев. 1

По факту незаконного изготовления табачных изделий, их хранения, перемещения и реализации в крупных размерах, совершенном организованной группой, начато уголовное дело по ч. 3 ст. 221 Уголовного закона.

Начальник Госпогранохраны Гунтис Пуятс в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 заявил, что одна из задач пограничной службы - не допустить перевозки нелегальных акцизных товаров, поэтому ведется активная борьба с организованной преступностью в этой сфере.