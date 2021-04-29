В результате нападения на клинику в Германии убиты четыре человека
В результате нападения на клинику в Потсдаме на востоке Германии в среду вечером были убиты четыре человека, а еще один был серьезно ранен, сообщает DW.
В результате нападения на клинику в Потсдаме на востоке Германии в среду вечером были убиты четыре человека, а еще один был серьезно ранен, сообщает DW.
Полицейские рассказали, что жертвы были подвержены "интенсивному, экстремальному насилию", однако более подробную информацию не раскрыли.
Мотив нападения пока не известен, рассказала полиция.
СМИ сообщают, что стражи порядка были вызваны в клинику в 21 час по местному времени, а жертвы позднее были найдены в своих палатах.
Все убитые - пациенты клиники, пишет газета Potsdamer Neueste Nachrichten.
Клиника специализируется на оказании медицинской помощи инвалидам и работает в качестве пансионата. Клиника обеспечивала возможности жилья и образования, в ней работают несколько разных мастерских.
Tagesspiegel сообщил, что нападение произошло в отделении, где лечатся люди с психическими расстройствами.