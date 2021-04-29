В результате нападения на клинику в Германии убиты четыре человека

Полицейские рассказали, что жертвы были подвержены "интенсивному, экстремальному насилию", однако более подробную информацию не раскрыли.

По подозрению в нападении задержана 51-летняя сотрудница клиники.

Мотив нападения пока не известен, рассказала полиция.

СМИ сообщают, что стражи порядка были вызваны в клинику в 21 час по местному времени, а жертвы позднее были найдены в своих палатах.

Все убитые - пациенты клиники, пишет газета Potsdamer Neueste Nachrichten.

Клиника специализируется на оказании медицинской помощи инвалидам и работает в качестве пансионата. Клиника обеспечивала возможности жилья и образования, в ней работают несколько разных мастерских.