Чт, 29.04.2021
Когда приехал представитель IKEA, достаточно давно, первое, что он получил, был список: несколько детских садов, школа, ледовый дворец, колхозы... Подшефные колхозы, грубо говоря - за них надо сажать или собирать картошку, в садах ремонты делать и т. д. По сей день в Беларуси нет IKEA, мы возим продукты из литовской и питерской IKEA. Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской
Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской

В результате нападения на клинику в Германии убиты четыре человека

ФОТО: Paul Zinken/dpa via AP

В результате нападения на клинику в Потсдаме на востоке Германии в среду вечером были убиты четыре человека, а еще один был серьезно ранен, сообщает DW.

Полицейские рассказали, что жертвы были подвержены "интенсивному, экстремальному насилию", однако более подробную информацию не раскрыли.

По подозрению в нападении задержана 51-летняя сотрудница клиники.

Мотив нападения пока не известен, рассказала полиция.

СМИ сообщают, что стражи порядка были вызваны в клинику в 21 час по местному времени, а жертвы позднее были найдены в своих палатах.

Все убитые - пациенты клиники, пишет газета Potsdamer Neueste Nachrichten.

Клиника специализируется на оказании медицинской помощи инвалидам и работает в качестве пансионата. Клиника обеспечивала возможности жилья и образования, в ней работают несколько разных мастерских.

Tagesspiegel сообщил, что нападение произошло в отделении, где лечатся люди с психическими расстройствами.

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