Экзамены в средних школах будут проходить очно

При этом критериев количества учащихся в группах во время сдачи экзаменов не предусмотрено.

По данным МОН на 23 апреля, заявки на сдачу централизованного экзамена по математике подали 16 934 учащихся 12-х классов, экзамена по латышскому языку - 16 560, экзамена по английскому языку - 14 724, экзамена по русскому языку - 2320, экзамена по истории - 1526 учащихся.

1431 выпускник планирует сдавать централизованный экзамен по биологии, 951 - экзамен по физике, 717 - экзамен по химии, 119 - экзамен по немецкому языку, 25 - экзамен по французскому языку.

Экзамен на профессиональную квалификацию можно будет сдать очно в группе не более десяти человек. Кроме того, будет разрешено очное проведение государственных и итоговых проверочных работ для студентов университетов и колледжей, если они предполагают практическую часть. 3

Правила Кабинета министров о государственных проверочных работах в 2020/2021 учебном году предусматривают, что письменная часть экзамена по английскому языку состоится 11 мая, устная - 11, 12 и 13 мая. Письменная и устная часть экзамена по немецкому языку состоится 12 мая, письменная часть экзамена по русскому языку - 13 мая, устная часть - на 13 и 14 мая. Экзамен по французскому языку состоится 14 мая.

Экзамен по латышскому языку пройдет 18 мая, а экзамен по математике - 21 мая.