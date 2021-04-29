"Балтийский пузырь": преимущество могут получить вакцинированные и переболевшие

В период пандемии Балтийские страны поддерживают тесные контакты по вопросам управления пандемией - постоянно обсуждаются и возможности успешно действовавшего в прошлом году свободного передвижения между тремя странами.

Однако по информации МИД Литвы, до сих предпринять практические действия в этой сфере не было возможности из-за проблем с доставками вакцин и не сокращающегося числа заражений.

С учетом "меняющейся ситуации и ускорения вакцинации" на следующей неделе намечается совещание экспертов Балтийских стран по возможным действиям, благоприятствующим перспективам жителей Латвии, Литвы и Эстонии ездить между этими странами, особенно летом.

МИД Литвы отмечает, что первыми, кто сможет воспользоваться возможностями поездок, будут переболевшие или вакцинированные жители Балтийских стран. 7

В среду новости ERR сообщили, что глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс намерена добиваться мандата правительства на возобновление переговоры о возможности восстановления свободного передвижения внутри Балтийских стран, и дискуссии с целью выявления мнений Латвии и Литвы могут начаться на следующей неделе.

Во время первой волны пандемии Covid-19 Латвия, Литва и Эстония в мае прошлого года договорились о том, что граждане их стран могут беспрепятственно передвигаться внутри трех государств, и все же к осени, когда уровень заболеваемости вырос, этот режим в сентябре был прекращен.

Премьер-министр Литвы сомневается в необходимости свободного передвижения жителей Балтии

Поскольку в европейском масштабе планируется ввести зеленый сертификат, следует прагматично оценивать возможности свободного передвижения жителей стран Балтии внутри трех государств, считает литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Дискуссии, конечно, могут идти. Однако с учетом того, что идут дискуссии и по поводу общеевропейского решения, вопрос заключается в том, на что лучше направить свои усилия и что быстрее будет сделано - быстрее сложатся обстоятельства, которые позволят использовать европейское решение, или потребуется промежуточное время для Балтийского региона", - сказала глава правительств в четверг журналистам.

Так литовский премьер прокомментировала заявление главы МИД Эстонии Евы-Марии Лииметс о том, что она будет добиваться мандата правительства для возобновления переговоров о возможности восстановления свободного передвижения внутри балтийских стран.

"Я смотрю на это с практической точки зрения, то есть действительно ли у нас будет необходимость в этом. Если будет, то конечно. Это работало прошлым летом, может работать и этим летом", 7

- сказала Шимоните.