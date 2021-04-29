Чт, 29.04.2021
Подростки совсем с ума сошли, кто знает, где они взяли машину, украли ее у отца или где Дворник Игорь о подростках, угнавших BMW X5 и повредивших несколько машин
Дворник Игорь о подростках, угнавших BMW X5 и повредивших несколько машин

По предварительным данным, ВВП Латвии в первом квартале уменьшился на 2,2%

Иллюстративное фото ФОТО: ed2806, Shutterstock.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии в первом квартале этого года, согласно сезонно и календарно нескорректированным данным, уменьшился на 2,2% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

По предварительным оценкам, на ВВП повлиял спад на 1,3% в производственных отраслях и спад на 4% в сфере услуг.

В то же время по сезонно и календарно скорректированным данным спад экономики Латвии за этот период составил 2,1%.

В первом квартале 2021 года по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, согласно сезонно и календарно скорректированным данным, ВВП снизился на 2,6%.

В первом квартале 2021 года ВВП Латвии в сравнительных ценах составил 6,621 млрд евро.

Уточненные данные об изменениях ВВП в первом квартале этого года будут опубликованы 31 мая.

Как сообщалось, в прошлом году спад ВВП Латвии составил 3,6% по сравнению с 2019 годом. В фактических ценах ВВП в 2020 году составил 29,334 млрд евро.

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