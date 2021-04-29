По предварительным данным, ВВП Латвии в первом квартале уменьшился на 2,2%

По предварительным оценкам, на ВВП повлиял спад на 1,3% в производственных отраслях и спад на 4% в сфере услуг.

В то же время по сезонно и календарно скорректированным данным спад экономики Латвии за этот период составил 2,1%.

В первом квартале 2021 года по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, согласно сезонно и календарно скорректированным данным, ВВП снизился на 2,6%.

В первом квартале 2021 года ВВП Латвии в сравнительных ценах составил 6,621 млрд евро.

Уточненные данные об изменениях ВВП в первом квартале этого года будут опубликованы 31 мая.