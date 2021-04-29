Отмена части ограничений для вакцинированных: о чем договорилось правительство

Принимая во внимание, что легкие случаи заболевания могут быть и после вакцинации, и чтобы вовремя обнаружить случаи бессимптомного заражения, предусмотрено, что вакцинированному лицу в течение недели после контакта с зараженным нужно будет сделать тест на Covid-19.
В то же время по-прежнему сохраняется условие, что лицо, переболевшее Covid-19, может не соблюдать самоизоляцию, прибыв из страны с высоким распространением Covid-19. В свою очередь для вакцинированных лиц такое исключение пока не предусмотрено до момента достижения достаточного охвата вакцинации. Это связано с тем, что по-прежнему обнаруживаются случаи заражения Covid-19 и после завершения вакцинации, особенно новыми штаммами вируса, что создает риск, что вакцинированные люди могут ввезти в страну новые штаммы Covid-19, создав высокий уровень угрозы для общества, особенно, для групп риска.
Кроме того, Министерство юстиции и Министерство здравоохранения в совместном сообщении проинформировали правительство о благах для общества от вакцинации от Covid-19 и возможных мотивирующих мероприятиях. Предусматривается, что введение облегчений для полностью вакцинированных жителей будет планироваться постепенно или поэтапно.
- На первом этапе на отдельные полностью привитые группы общества постепенно будут относиться целенаправленные исключения, например, не проводить обязательный скрининг на рабочем месте, не соблюдать карантин, снижать меры безопасности в центрах социальной опеки и т.д.
- На втором этапе будет принято решение об относящихся ко всему обществу исключениях для вакцинированных лиц. Например, планируется полностью разрешить спортивные и культурные мероприятия, разрешить посещать культурные и спортивные мероприятия в помещении, пользоваться услугами общепита, спортклубов и мест развлечения, в определенных ситуациях не носить маску для лица и другие средства индивидуальной защиты и т.д.
Минздрав напоминает, что дополнительные облегчения для привитых жителей Латвии можно будет ввести тогда, когда вакцины будут доступны любому жителю Латвии, если привита будет достаточно большая часть общества и особенно группы риска, в стране будет безопасная эпидемиологическая ситуация и будет обеспечена возможность эффективной проверки факта вакцинации.