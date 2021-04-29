Отмена части ограничений для вакцинированных: о чем договорилось правительство

Принимая во внимание, что легкие случаи заболевания могут быть и после вакцинации, и чтобы вовремя обнаружить случаи бессимптомного заражения, предусмотрено, что вакцинированному лицу в течение недели после контакта с зараженным нужно будет сделать тест на Covid-19.

В то же время по-прежнему сохраняется условие, что лицо, переболевшее Covid-19, может не соблюдать самоизоляцию, прибыв из страны с высоким распространением Covid-19. В свою очередь для вакцинированных лиц такое исключение пока не предусмотрено до момента достижения достаточного охвата вакцинации. Это связано с тем, что по-прежнему обнаруживаются случаи заражения Covid-19 и после завершения вакцинации, особенно новыми штаммами вируса, что создает риск, что вакцинированные люди могут ввезти в страну новые штаммы Covid-19, создав высокий уровень угрозы для общества, особенно, для групп риска.

Кроме того, Министерство юстиции и Министерство здравоохранения в совместном сообщении проинформировали правительство о благах для общества от вакцинации от Covid-19 и возможных мотивирующих мероприятиях. Предусматривается, что введение облегчений для полностью вакцинированных жителей будет планироваться постепенно или поэтапно.

На первом этапе на отдельные полностью привитые группы общества постепенно будут относиться целенаправленные исключения, например, не проводить обязательный скрининг на рабочем месте, не соблюдать карантин, снижать меры безопасности в центрах социальной опеки и т.д.

На втором этапе будет принято решение об относящихся ко всему обществу исключениях для вакцинированных лиц. Например, планируется полностью разрешить спортивные и культурные мероприятия, разрешить посещать культурные и спортивные мероприятия в помещении, пользоваться услугами общепита, спортклубов и мест развлечения, в определенных ситуациях не носить маску для лица и другие средства индивидуальной защиты и т.д.