Екатерина Вандарьева - чемпионка мира по кикбоксингу, которую злит прозвище Барби

В октябре 2019 года Вандарьева пережила болезненный нокаут, но сдаваться не в правилах экс-чемпионки мира по кикбоксингу. В первом поединке под эгидой ONE Екатерина встретилась с титулованной Джанет Тодд, и бой закончился в конце второго раунда - американка нанесла сопернице удар ногой в подбородок, и та рухнула на настил.

После боя спортсменка из Беларуси успокоила своих болельщиков, написав, что она в порядке. Тем не менее всегда неприятно смотреть, как красивые девушки падают в тяжёлый нокаут.

Екатерина пообещала, что не сдастся, усвоит урок и будет двигаться вперёд. В это охотно верилось, потому что поражение в бою с Тодд стало первым в её карьере. Однако спустя полтора года белоруску вновь ждало обидное поражение.

В ночь с 28 на 29 апреля в Сингапуре Екатерина Вандарьева встретилась с американкой Джеки Бантан. Бой проходил по правилам муай-тай, и решением большинства судей победа по итогам трёх раундов досталась американке.

Судейское решение было неоднозначным, так как Екатерина смотрелась как минимум не хуже. Тем не менее результат оказался не в пользу белорусской спортсменки.

Кстати, Вандарьеву очень любят в Азии, где проходил бой. Не только за её достижения, но и за яркую внешность, благодаря которой она и получила прозвище Барби.

"Моей фишкой со старта стала женственность. Для азиатов моя нетипичная внешность - манна небесная. Выходя в ринг на каблуках, я подчеркиваю, что девушки-бойцы такие же женственные, как и все остальные. Иногда злит, конечно, что меня не воспринимают серьёзно. Бывает, слышу на турнирах разговоры других спортсменов в духе: "Разве это боец? Это модель, а не боец", - говорила Вандарьева в одном из интервью.

Екатерина уже в 15 лет стала мастером спорта по ушу-саньда. Затем она перешла в кикбоксинг и муай-тай, а к 18 годам завоевала титул чемпионки мира. Вандарьева - чемпионка Европы и мира по кикбоксингу и тайскому боксу.