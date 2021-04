Екатерина Вандарьева - чемпионка мира по кикбоксингу, которую злит прозвище Барби

"Белорусская Барби возвращается в ринг", - именно так многие спортивные СМИ анонсировали поединок Екатерины Вондарьевой из Беларуси на турнире промоушена One Championship - ONE on TNT 4. Девушка и правда вернулась, но порадовать своих поклонников она так и не сумела.