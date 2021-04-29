3 мая в Риге начнут работу новые центры вакцинации
В понедельник, 3 мая, в Риге начнет работу новый муниципальный центр массовой вакцинации на втором этаже Дома конгрессов, сообщили в Рижской думе.
В понедельник, 3 мая, в Риге начнет работу новый муниципальный центр массовой вакцинации на втором этаже Дома конгрессов, сообщили в Рижской думе.
Центр будет работать с 9:00 до 17:00. В зависимости от нагрузки время его работы может меняться, а также могут быть открыты дополнительные пункты вакцинации на первом этаже здания.
Также с 3 мая возобновит работу центр вакцинации в гастрономическом павильоне Центрального рынка. Он будет открыт с 9:00 до 19:00.
Вакцинация в центрах будет проводиться только по предварительной записи. Подать заявку на вакцинацию можно на сайте manavakcina.lv или по бесплатному телефону 8989.
Рижская дума напоминает, что с 3 мая привиться может любой житель Латвии без деления на приоритетные группы, при этом выбрав конкретное место и время вакцинации.