Чт, 29.04.2021
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Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской

3 мая в Риге начнут работу новые центры вакцинации

Вакцинация в Риге. ФОТО: TOMS KALNINS/EPA

В понедельник, 3 мая, в Риге начнет работу новый муниципальный центр массовой вакцинации на втором этаже Дома конгрессов, сообщили в Рижской думе.

Центр будет работать с 9:00 до 17:00. В зависимости от нагрузки время его работы может меняться, а также могут быть открыты дополнительные пункты вакцинации на первом этаже здания.

Также с 3 мая возобновит работу центр вакцинации в гастрономическом павильоне Центрального рынка. Он будет открыт с 9:00 до 19:00.

Вакцинация в центрах будет проводиться только по предварительной записи. Подать заявку на вакцинацию можно на сайте manavakcina.lv или по бесплатному телефону 8989.

В обоих муниципальных центрах вакцинации людей будут прививать вакцинами Pfizer и Moderna.

В каждом центре в день планируется прививать до 450 человек.

Рижская дума напоминает, что с 3 мая привиться может любой житель Латвии без деления на приоритетные группы, при этом выбрав конкретное место и время вакцинации.

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