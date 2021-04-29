Рижское "Динамо" продлило контракты с ещё двумя хоккеистами

31-летний Скворцов ранее был известен как нападающий, но в минувшем сезоне под руководством Петериса Скудры игрок выступал на позиции защитника.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата КХЛ Скворцов провёл 32 матча, отдал три результативные передачи, заработал 6 минут штрафа и коэффициент полезности "-8".

Скворцов выступал за "Динамо" с 2012 года. В прошлом сезоне хоккеист выступал за китайский "Куньлунь Ред Стар", но затем снова вернулся в Ригу. Всего в КХЛ Скворцов провёл за "Динамо" 330 матчей, в которых набрал 46 (18+28) очков.

26-летний Мамчицс играет в КХЛ за рижан с сезона-2018/19. В минувшем сезоне защитник провёл 43 матча, набрав 6 (1+5) очков. Всего на его счету 98 матчей в КХЛ и 13 (3+10) очков.

Сроки соглашений со Скворцовым и Мамчицсем не уточняются.

Ранее "Динамо" объявило о продлении контрактов с Даниелем Берзиньшем, Николаем Елисеевым, Кристапом Зиле, Лаурисом Дарзиньшем и Кристапом Сотниексом. Также рижане уже успели подписать вратарей Юхана Маттссона и Матея Маховски, а также нападающего Себастьяна Ваннстрёма.