130 км/ч и сотни миллионов на постройку. Сколько придется ждать первую в Латвии скоростную дорогу?

Где будут созданы скоростные дороги?
Скоростные автодороги планируется создавать на наиболее загруженных государственных автодорогах, например, участках Рижской окружной дороги Балтэзерс-Саулкалне (A4) и Саласпилс-Бабите (A5), участке Баускского шоссе (A7) от Кекавской окружной дороги до границы с Литвой.
Акимов сообщил, что реконструкция Рижской окружной дороги A4 может обойтись в 170,318 млн евро, а реконструкция Рижской окружной дороги A5 - в 202,923 млн евро.
Что дают скоростные дороги?
- Максимально разрешенная скорость на новых скоростных дорогах составит 130 км/ч,
- они будут закрыты для пешеходов и велосипедистов,
- на проезжей части скоростных автодорог не будет предусмотрено возможности для остановки и стоянки,
- остановки общественного транспорта будут отделены от проезжей части,
- поток пассажиров общественного транспорта через проезжую часть будет проходить по двухуровневым переходам, что ограничит возможности пересечения дороги на одном уровне с проезжей частью.
Представитель LVC отметил, что высокоскоростные дороги сэкономят время и ресурсы, а также увеличат безопасность движения, поскольку потоки транспортного движения будут разделены.