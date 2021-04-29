130 км/ч и сотни миллионов на постройку. Сколько придется ждать первую в Латвии скоростную дорогу?

Где будут созданы скоростные дороги?

Скоростные автодороги планируется создавать на наиболее загруженных государственных автодорогах, например, участках Рижской окружной дороги Балтэзерс-Саулкалне (A4) и Саласпилс-Бабите (A5), участке Баускского шоссе (A7) от Кекавской окружной дороги до границы с Литвой.

Акимов сообщил, что реконструкция Рижской окружной дороги A4 может обойтись в 170,318 млн евро, а реконструкция Рижской окружной дороги A5 - в 202,923 млн евро.

Что дают скоростные дороги?

Максимально разрешенная скорость на новых скоростных дорогах составит 130 км/ч,

они будут закрыты для пешеходов и велосипедистов,

на проезжей части скоростных автодорог не будет предусмотрено возможности для остановки и стоянки,

остановки общественного транспорта будут отделены от проезжей части,

поток пассажиров общественного транспорта через проезжую часть будет проходить по двухуровневым переходам, что ограничит возможности пересечения дороги на одном уровне с проезжей частью.