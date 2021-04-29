Чт, 29.04.2021
Когда приехал представитель IKEA, достаточно давно, первое, что он получил, был список: несколько детских садов, школа, ледовый дворец, колхозы... Подшефные колхозы, грубо говоря - за них надо сажать или собирать картошку, в садах ремонты делать и т. д. По сей день в Беларуси нет IKEA, мы возим продукты из литовской и питерской IKEA. Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской
Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской

130 км/ч и сотни миллионов на постройку. Сколько придется ждать первую в Латвии скоростную дорогу?

Иллюстративное фото ФОТО: Pexels

Первая в Латвии скоростная автодорога будет готова к 2028 году, сообщил директор по управлению развитием предприятия Latvijas Valsts Ceļi (LVC) Вернер Акимов на конференции "Сообщение и инфраструктура в годы пандемии".

Где будут созданы скоростные дороги?

Скоростные автодороги планируется создавать на наиболее загруженных государственных автодорогах, например, участках Рижской окружной дороги Балтэзерс-Саулкалне (A4) и Саласпилс-Бабите (A5), участке Баускского шоссе (A7) от Кекавской окружной дороги до границы с Литвой.

Акимов сообщил, что реконструкция Рижской окружной дороги A4 может обойтись в 170,318 млн евро, а реконструкция Рижской окружной дороги A5 - в 202,923 млн евро.

Что дают скоростные дороги?

  • Максимально разрешенная скорость на новых скоростных дорогах составит 130 км/ч,
  • они будут закрыты для пешеходов и велосипедистов,
  • на проезжей части скоростных автодорог не будет предусмотрено возможности для остановки и стоянки,
  • остановки общественного транспорта будут отделены от проезжей части,
  • поток пассажиров общественного транспорта через проезжую часть будет проходить по двухуровневым переходам, что ограничит возможности пересечения дороги на одном уровне с проезжей частью.

Представитель LVC отметил, что высокоскоростные дороги сэкономят время и ресурсы, а также увеличат безопасность движения, поскольку потоки транспортного движения будут разделены.

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