Главное за 29 апреля ⟩ Закрытие хостелов в Риге, хорошие новости для любителей ресторанов и зарплата Кариньша

События дня:

Отмена части ограничений для вакцинированных: о чем договорилось правительство. Правительство утвердило разработанные Министерством здравоохранения поправки, позволяющие полностью вакцинированным лицам некоторые послабления в ограничениях. Дополнительные облегчения для привитых жителей можно будет ввести тогда, когда вакцины будут доступны любому жителю Латвии.

После смертоносного пожара Рижская дума остановила работу нескольких хостелов. В результате совместных рейдов Рижской городской полиции и Строительного управления остановлена ​​эксплуатация помещений в нескольких квартирах в Риге. Во каждой из них были оборудованы "хостелы". Начались административные процессы.

Сколько в прошлом году на посту премьера заработал Кариньш? Больше всего накоплений у премьера в пенсионном фонде Morgan Stanley. В собственности Кариньша имеются акции восьми американских компаний, также ему принадлежат доля недвижимости в Риге, недвижимость в Айнажи и это еще не все.

Кремль: Россия не потерпит поведение Чехии, Болгарии и стран Балтии. Россия не намерена терпеть отношение, демонстрируемое Чехией, Болгарией и странами Балтии, но хочет быть со всеми государствами в добрых отношениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Страны Балтии 23 апреля объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Словакия выслала трех сотрудников российского посольства 22 апреля.

Коронавирус:

Сейм разрешил кафе и ресторанам с 7 мая обслуживать клиентов на улице. Сейм принял такое решение, не приняв во внимание ранее достигнутое правительством соглашение - не пересматривать ограничения до 11 мая. Опасения по поводу решения Сейма выразил премьер-министр Кришьянис Кариньш, по мнению которого Сейм по отношению к эпидемиологической ситуации и рискам "живет своей жизнью".

За прошедшие сутки выявлено 696 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 3,9%. Госпитализировано 80 пациентов. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 117 795 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 422,7 случая. За последние две недели инфекция выявлена у 8064 человек.

Опрос выяснил, какие вакцины предпочитают жители Латвии. В опрос по стратифицированному случайному принципу были включены 1003 жителя Латвии в возрасте от 15 до 74 лет. Люди называли разные вакцины, а рекордсменами стали две из них.

Почему некоторые люди не испытывают побочных эффектов от вакцины? У большей части вакцин есть побочные эффекты, и вакцина против Covid-19 - не исключение. Поэтому многим известно, что боль в руке, усталость, головная боль, жар или лихорадка после вакцинации являются признаками того, что иммунная система организма работает должным образом. А что, если побочные эффекты не проявляются?

Почитать, чтобы отвлечься:

Помните неудачный перевод рекламы вакцинации на русский? Его изменили, но это не помогло. В середине апреля мы писали о рекламной кампании вакцинации от коронавируса с участием бывшего футболиста сборной Латвии и экс-президента ЛФФ Каспара Горкша - тогда его обращение неправильно перевели на русский, из-за чего призыв стал звучать зловеще и угрожающе. Позже текст на плакате исправили, однако с недавнего времени в общественном транспорте Риги в обращении снова заметна ошибка.

Звезда фильма "Сестры" Оксана Акиньшина: роман в 15 лет со Шнуровым и нынешние отношения с Козловским. Оксана росла довольно трудным ребенком. Училась она не очень прилежно. И сама признавалась, что начала отношения с противоположным полом уже в 13 лет. Именно тогда Акиньшина начала курить и попробовала алкоголь.

Ежегодное выступление вимбы в Кулдиге. Почему рыба прыгает? Ежегодно на водопаде Вентас-Румба в Кулдиге можно наблюдать выступление рыбы - она несколько недель прыгает как сумасшедшая, после чего в водах снова наступает спокойствие. Как долго в этом году еще можно будет наблюдать "прыгающую рыбу" и почему она вообще прыгает?