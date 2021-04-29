Супруга белорусского политика Николая Статкевича о семьях политзаключенных и стратегии выживания

Телевизор можно передать. Условие - чтобы он был не более 21 дюйма по диагонали, с ресивером и с антенной. Принимают их в определенные дни: на Володарке, кажется, по вторникам и четвергам, а в Жодино по четвергам. И прием ограничен по времени - в определенные часы. Телевизор, конечно, раскручивают, чтобы ничего не вложили. После освобождения или после этапирования, что бывает, к сожалению, чаще, родственники должны забрать телевизор.

Был какой-то период, когда их перестали принимать, сейчас как будто бы возобновили прием. Вы же знаете, что в нашей стране не только победили коронавирус, но и приручили его, и пользуются им в самых разных целях - от запретить передачи до не пустить в суд людей, чтобы не поддерживали политзаключенных, скрыть так называемых "потерпевших" и "свидетелей".

Я называю политзаключенными всех, кто пострадал в результате политических репрессий вследствие после- и предвыборных протестов, независимо от того, признали ли их такими правозащитники. И я абсолютно убеждена, что ни один белорус не сделал ничего, что выходило бы за пределы необходимой обороны или предотвращения другого, намного более тяжкого преступления.

"Молчание - самая гибельная стратегия и для родственников, и для политзаключенного"

"НН": Вы писали, что когда приносите передачи, встречаете многих людей и не все из них обращаются в СМИ или к правозащитникам, думая, что лучше не поднимать шума. Как вам кажется, какая стратегия лучше - рассказать о себе или молчать?

МА: Я думаю, вы не сомневаетесь в моем ответе и опыте людей, которые давно сопротивляются тому беззаконию, которое в нашей стране происходит. Безусловно, единственное, что может нам помочь, - это гласность. Молчание - самая гибельная стратегия и для родственников, и для человека, который заключен по политическим мотивам.

Некоторых удается прошибить аргументом, что все поменяется. Те ужасающие сроки, которые сейчас людям присуждают, они сидеть не будут. Но когда это все поменяется, то кто первым выйдет на свободу? Те, чье преследование политически мотивировано, о ком гражданское общество знает. Если о вашем ребенке или муже никто не знает, они обязательно будут освобождены, но после того как дойдет до них очередь. Надо же создавать какие-то комиссии, которые будут пересматривать эти дела и приговоры.

Второе, белорусы наконец поняли, насколько они солидарный, достойный народ. И многие хотят помочь попавшим в беду. Это поддержка дорогого стоит - даже если это просто письма: они оказывают сильное воздействие на состояние политзаключенных, на надзирателей, на отношение сокамерников, которые видят, что человек имеет поддержку с воли. Это существенная помощь и семьям - не секрет, что людям шлют бандероли, посылки, деньги переводят.