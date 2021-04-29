Павлютс подписал указ о вакцинации всего населения с 3 мая
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс подписал указ о начале вакцинации всего населения от Covid-19 с 3 мая, сообщил политик журналистам.
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс подписал указ о начале вакцинации всего населения от Covid-19 с 3 мая, сообщил политик журналистам.
Таким образом, с 3 мая люди смогут посетить сайт manavakcina.lv или позвонить по телефону 8989 и подать заявку на вакцину.
Уже сообщалось, что в настоящее время Проект вакцинации Национальной службы здравоохранения предлагает жителям приоритетных групп более активно выбирать место и время вакцинации на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989.
Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", t.i. 👉 rīt, 30. aprīlī. https://t.co/lBA15Kxb4a@pavluts @veselibasmin #stājasspēkā #piemaksas #Covid19LV pic.twitter.com/z114fR4OI3— Latvijas Vēstnesis (@VestnesisLV) April 29, 2021