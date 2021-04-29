Павлютс подписал указ о вакцинации всего населения с 3 мая

Таким образом, с 3 мая люди смогут посетить сайт manavakcina.lv или позвонить по телефону 8989 и подать заявку на вакцину.

В то же время принцип приоритетной вакцинации людей из группы повышенного риска будет сохраняться "настолько, насколько это могут сделать вакцинирующие", - пояснил Павлютс.

Уже сообщалось, что в настоящее время Проект вакцинации Национальной службы здравоохранения предлагает жителям приоритетных групп более активно выбирать место и время вакцинации на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989.