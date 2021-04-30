Ленин в октябре

Эта неделя в Беларуси была весьма зрелищной и насыщенной. Общенациональное ТВ порадовало обывателей захватывающим документальным сериалом "Убить президента" , повествующем о том, как подлые заговорщики хотели перевернуть страну, захватить власть и ликвидировать Александра Григорьевича и его семью.

Первая часть фильма, делится сюжетом БЕЛТА, посвящена работе белорусских спецслужб, которые давно заприметили деструктивную деятельность Юрия Зенковича. Еще находясь в США, он прощупывал почву на предмет организации военного переворота в Беларуси. Правда, сообщника из эшелонов власти он выбрал неудачно - под личиной высокопоставленного офицера с мятежными настроениями скрывался оперативник.

Параллельно Зенкович тесно контактировал с руководителем террористической группы Николаем Автуховичем. В арсенале у ныне задержанного любителя "партизанщины" обнаружилась уйма оружия и боеприпасов. Сценарий же мятежа напоминает фильм "Ленин в октябре": тут и работа с солдатами и матросами, и белая повязка на предплечье, и создание революционного комитета, и штурм СИЗО, где томятся политзаключенные, и создание белорусской повстанческой армии, и конечно же - взять телефон, телеграф и железнодорожные станции. Не хватает только броневичка.

А чтобы воплощать в жизнь революционные идеи было проще, планировалось ликвидировать не только президента и его сыновей, но и еще человек тридцать высокопоставленных должностных лиц.

Чтобы расчехлить заговорщиков, подставные лица весьма детально обсуждали с ныне задержанными персонами подробности мятежа. Так, во время онлайн-встречи, собеседник Зенковича сказал ему: "то, что вы сейчас говорите, пахнет гражданской войной и большой кровью". Но грядущее кровопролитие абсолютно не смутило американского гражданина. А дальше было то, о чем мы уже сообщали - кульминационный съезд заговорщиков в Москве и успешная операция спецслужб.

Короче, фильм получился захватывающим и интересным: в единый змеиный клубок сплетены и ЦРУ, и ФБР, и кругленькие суммы в долларах, и атака на президентский самолет ракетами типа "Игла" или "Стингер". По зрелищности ничуть не хуже, чем ролик Степана Путило "Золотое дно" о дворцах Лукашенко, которым радовали белорусских зрителей в прошлом месяце оппозиционеры. Снимать кино белорусы умеют - независимо от своих политических взглядов.

Президентский декрет

На фоне таких вопиющих событий вполне закономерно заявление президента о необходимости издать декрет, определяющий, к кому перейдет власть в случае, если покушение на президента удастся. Сам документ еще не обнародован, но оглашены его тезисы.

Так, руководитель варшавского Центра политического анализа и прогнозов Павел Усов в беседе с немецкой волной предположил, что это либо будет заявление Конституционного суда, либо произойдет в рамках грядущего референдума в 2022 году. В итоге в Беларуси появится "сверхдиктаторский орган коллективного управления страной, который может функционировать до краха всей системы в целом".

Аналитик не исключает, что таким образом президент хочет де-факто сохранить свою власть, учитывая возможные будущие сценарии развития событий. Изображает "транзит власти", сам уходит в Совет безопасности, переключая на себя все функции, а президентом становится ничего не значащая, формальная фигура.

Кроме того, по мнению Павла Усова, одной из причин появления этого декрета могло стать развитие военного сотрудничества России и Беларуси: "Совет безопасности может взять на себя ответственность и принять решение, чтобы российский контингент был введен в Беларусь для стабилизации ситуации и обеспечения суверенитета".

Новый пакт Молотова-Риббентропа

Уходящая неделя так и не пролила свет на темы, которые обсуждали на встрече в Москве В. В. Путин и А. Г. Лукашенко: помимо общих фраз и догадок, фактов негусто.

Достоверно только известно, что воз подписания документов о более глубокой интеграции сдвинулся с места. Белорусские власти завизировали и передали российской стороне проекты 26 интеграционных дорожных карт, сообщает Naviny.by. Еще два документа находятся в работе. Подписаны они могут быть в сентябре-октябре этого года. Их содержание не раскрывается. Отметим, что в конце 2019 года были подготовлены проекты 31 дорожной карты - причина их усушки и утруски до 28 также не оглашается.

Между тем политик Павел Латушко в интервью французской Libération сравнил встречу Лукашенко и Путина с пактом Молотова-Риббентропа : "Фактически мы имеем дело с пактом Молотова-Риббентропа в ХХI веке. То, что сейчас Беларусь является независимой, происходит не благодаря, а вопреки действиям Лукашенко. Он не был и не является гарантом независимости Беларуси". И добавил, что сегодня суверенитет Беларуси находится под большой угрозой.

Асимметричный ответ

А тем временем белорусские власти показали зубы и продемонстрировали, что они тоже умеют вводить санкции. Как сообщают TUT.BY, для обеспечения защиты национальных интересов, "с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа" правительство установило перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь.

Ну а пока Беларусь сотрясается от внутренних проблем и противоречий, Светлана Тихановская не покладая рук продолжает вести переговоры с европейскими лидерами. Во время визита в Вену она заявила, что все усилия команды направлены на организацию переговоров с действующим режимом о выходе Беларуси из кризиса: "С помощью дубинок, оружия, насилия Лукашенко оказался способен в какой-то мере подавить демонстрации, но люди изменили свою тактику. Они воспользовались прошедшим временем для того, чтобы самоорганизоваться. Люди продолжают бороться, они не сдались. Им приходится быть более креативными и изобретательными. Они так же желают перемен, новых выборов, продолжают свою борьбу. Наша стратегия тоже изменилась. Сейчас мы обсуждаем возможность переговоров с режимом, поскольку с нашей страны уже достаточно жертв. Думаю, с Беларуси хватит страданий.

Все наши усилия направлены на то, чтобы организовать эти переговоры". Австрийская сторона в лице главы МИД Александра Шалленберга все это внимательно выслушала и согласилась быть посредником в переговорах. Осталось только уговорить Лукашенко.

ФОТО: Из личного архива

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

политолог Валерий Карбалевич

О заговоре

На реальный план переворота это явно не тянет: мы имеем разговоры некоторых людей в зуме, в основном эмигрантов, фактически там только один человек был, который живет в Беларуси - председатель БНФ Костусев. И в основном это разговоры - хорошо бы осуществить переворот, хорошо бы захватить что-то… Эти разговоры привели к тому, что заинтересовался КГБ и начал свою игру. Пришел к главным организаторам, к Зенковичу, какой-то человек, представившийся высокопоставленным офицером Минобороны, а на самом деле - кагэбэшник. И от имени заговорщиков в структурах власти он вел переговоры с Зенковичем. И если говорить о конкретике, то прозвучала она из уст кагэбэшника.

Так что это все, скорее, болтовня о заговоре, чем реальный план заговора.

Второй момент, что за заговором стоят США, притянут за уши, потому что нет никаких фактов, доказывающих это. Так что это выглядит просто не очень умной болтовней людей, не очень понимающих, что они делают, выданной за заговор.

Понятное дело, что цель - дискредитировать всех оппонентов, показать, что на самом деле это не мирный протест, а коварный заговор, организованный США - что на самом деле не было никаких протестов, на самом деле это цветная революция, организованная Западом. Это дает легитимное основание усиливать репрессии, а также основание для усиления конфликта с Западом, дискредитация всех санкций, которые вводит Запад.

О президентском декрете

Декрет предусмотрен на случай, если Лукашенко по каким-то причинам не сможет выполнять полномочия президента, если его вдруг убьют, функции президента должен будет выполнять Совет безопасности. Пока декрет не принят, но если это будет сделано в таком виде - это явное нарушение Конституции. В основном документе написано совсем другое, и президент своим декретом Конституцию менять не может.

О дорожных картах интеграции

Эта история тянется с конца 2018 года. Тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал в Брест и фактически выдвинул Беларуси ультиматум. Смысл его состоит в том, что больше Россия не будет субсидировать белорусскую экономику, а субсидии достаточно большие. И в лучшие годы, когда цены на нефть были высокие, российские субсидии составляли где-то 15, даже 20 процентов от белорусского ВВП. Сейчас они меньше, но все равно российская помощь большая и она позволяет сохраниться белорусской социальной модели. Медведев сказал, что больше Россия субсидировать не будет, если Беларусь не согласится на углубление интеграции. И весь 2019 год шли переговоры о дорожных картах, которые предполагают унификацию экономического законодательства, унификацию макроэкономической политики, и все это, дескать, основано на том договоре о Союзном государстве, который был подписан в 1999 году. Двадцать лет этот договор никого особенно не волновал, вдруг решили сдуть с него пыль и сказать: вот, подписали 20 лет назад - давайте выполнять.

Переговоры 2019 года ни к чему не привели, потому что там есть одна карта, тогда она называлась 31-я, и она предполагала создание наднациональных органов типа единого таможенного комитета, единой налоговой службы и, что очень важно, переход на единую валюту. Белорусская сторона отказалась подписывать эту 31-ю карту и даже обсуждать ее. И тогда Россия сказала, что если нет, то тогда и все остальные карты подвисают. Россия была готова принимать все только в пакете. А белорусская сторона настаивала, чтобы подписали то, о чем договорились, а дальше вести переговоры. А пока идут переговоры, чтобы Россия продолжала субсидировать. Россия отказалась, и все заморозилось. Ну а теперь, после всех этих событий, Россия увидела, что Лукашенко более уязвим и слаб, чем он был в 2019 году, потому на него такое жесткое давление и со стороны народа, и со стороны Запада, и деваться ему некуда: так что сейчас можно попытаться его принудить к подписанию этих дорожных карт.

Переговоры идут, как говорят официальные лица, где-то к осени только возможно подписание этих документов. На самом деле, будут ли они подписаны или нет - непонятно, потому что это невыгодно Беларуси. Например, унификация налогового законодательства. Зачем это нужно? Налоговое законодательство у каждой страны свое - исходя из структуры экономики. И унифицировать такие разные системы бессмысленно - потому что в России основные доходы от нефти и газа, в Беларуси - по-другому. Унифицировать можно только при условии, если ставится потом задача объединения в одно государство. И белорусская сторона это понимает. Поэтому сопротивляется. Но Россия увязывает этот вопрос с экономической помощью, с кредитами. А для Беларуси это очень важно, потому что ситуация в экономике плохая. Поэтому идут дискуссии вокруг этого вопроса.

О санкциях и контрсанкциях

Насчет контрсанкций - это, скорее, символические действия, потому что белорусский рынок небольшой, поэтому Nivea или там автомобильная компания немного потеряют. Так что это просто демонстрация - дескать, вы нам санкции, и мы вам санкции.

Чтобы население видело, что Беларусь дает отпор. В реальности это ничто.

Что касается западных санкций, то это долгая игра, и должно пройти время, чтобы понять, насколько они будут иметь долговременные последствия. Что реально мы имеем - это фактически заблокированное сотрудничество Беларуси с международными финансовыми организациями: МВФ, Всемирный банк, ЕБРР и т. п. Вот это для Беларуси важно, потому что надо отдавать внешние долги, в бюджете Беларуси денег не хватает, как и золото-валютных резервов. Беларусь до сих пор брала новые кредиты, чтобы возвращать старые, и сейчас, когда западный рынок летит, даже государственные облигации практически заблокированы, это создает определенные трудности, усиливая зависимость от России, потому что Россия остается единственным источником.

О конкретных потерях белорусской экономики пока говорить сложно. Американские санкции вступают в силу только с июня, и пока речь идет только о первичных санкциях. Есть 9 белорусских предприятий, с которыми запрещено работать американским компаниям. Но они и не слишком-то работали с американцами. Поэтому прямых потерь от этого будет немного. А вот если американцы введут так называемые вторичные санкции, то есть запретят и всем зарубежным компаниям сотрудничать с белорусскими предприятиями, это будет посерьезнее. Но пока непонятно, готовы ли американцы на такой шаг.

О протестном движении

Ни на какие переговоры Лукашенко не пойдет. Если он на них не пошел даже в самый разгар кризиса, когда все шаталось, то тем более не пойдет сегодня, когда фактор улицы практически исчез.

Протесты сейчас свелись к каким-то партизанским флэшмобам. Где-то на окраине, в лесу, собирается группа людей под красно-белым флагом, закрывая лицо фотографируется и выставляет в соцсети. ОМОН пытается их искать, кого-то арестовывают. Чаты вскрываются... Периодически идет какая-то партизанская борьба, но это, конечно, уже не те массовые акции, на которые собирались десятки и сотни тысяч людей. И перспективы их возобновления пока непонятны.

Возможно, электоральная кампания, которая начнется в конце этого года, снова вдохнет жизнь в эти акции, как это было во время президентских выборов. Но пока это все выглядит очень неопределенно.

О демократических преобразованиях

Лукашенко намекал, что после принятия Конституции могут быть выборы, президентские и парламентские. И эксперты додумали сами, что это могут быть досрочные выборы. Но Лукашенко темнит и ничего конкретного не говорит. Так что это можно только предполагать.

Дело в том, что это было под давлением России. Когда Путин и Лукашенко встретились в сентябре прошлого года, на улицах Беларуси стояли сотни тысяч людей с требованием отставки, и тогда была принципиально важна российская поддержка. Путин эту поддержку оказал, но поставил условие - Лукашенко начинает транзит власти. Потому что только душить людей на улицах мало, надо им предложить какой-то компромисс. Надо показать им пряник, и таким пряником должна стать программа транзита. Проводится конституционная реформа, принимается новый основной закон, а потом - досрочные парламентско-президентские выборы. Во всяком случае так озвучил российскую позицию министр иностранных дел Сергей Лавров через пару дней после переговоров. Лукашенко согласился. Но потом ситуация поменялась, протесты фактически минимизировались, думаю, что теперь Лукашенко говорит Путину: "А зачем транзит, если я взял ситуацию под контроль без всяких компромиссов?". Сейчас непонятно, насколько сильно педалирует Россия этот вопрос.

Зачем это нужно России? План транзита власти был озвучен в пиковый момент кризиса, когда Россия считала, что для того, чтобы удержать ситуацию под контролем, надо идти на какие-то уступки обществу. Второй момент - Лукашенко не самый идеальный переговорщик для Москвы. Он не готов идти на все, что они требуют. Поэтому, как я понимаю, у России был план создать более демократический механизм в Беларуси: уменьшение власти президента и усиление полномочий парламента и правительства. И поскольку белорусское население достаточно лояльно к России, то на демократических выборах в парламент большинство будет за пророссийскими партиями, которые получат большую поддержку из Москвы, и таким образом Россия обеспечит свои интересы и лоббирование в Беларуси: другим способом, не делая ставку на президента, особенно такого упрямого, как Лукашенко. Вот такой был сценарий первоначально. Поменялся ли он - пока непонятно.