Ленин в октябре

Президентский декрет

Новый пакт Молотова-Риббентропа

Асимметричный ответ

В перечень запрещенных внесены товары групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8x4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop the water while using me). Запрет будет действовать полгода.