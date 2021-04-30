Видео ⟩ Спустился по занавескам к соседям, а потом ушел, не вызвав VUGD. Странный пожар в Пурвциемсе

Причины пожара, да и само происшествие, довольно туманны и непонятны. Возгорание в квартире на четвертом этаже началось в 4 часа утра, когда все остальные жители дома спали.

Первыми о пожаре узнали соседи с третьего этажа. Людей разбудил стук в балконную дверь. Очнувшись ото сна, люди пошли смотреть, что происходит, и обнаружили, что у них на балконе стоит сосед сверху.

Оказалось, что ночной гость, спасаясь от пожара, в качестве веревки использовал занавески, он привязал их к перилам и спустился на третий этаж.

"Он выпрыгнул и зацепился за соседский балкон. Зачем он это сделал, я не знаю, может быть спортсмен. Не знаю, в той квартире какие-то странные люди живут", 5

- рассказал сосед с пятого этажа.

Соседи предлагали вызвать пожарных и пытались сами справиться с огнем, однако мужчина, вместо того, чтобы принять участие в спасательных работах, ушел.

В конце концов, когда в квартиру проникли вызванные пожарные, они констатировали, что горят вещи и одежда на площади в десять квадратных метров. Примерно час потребовался службе, чтобы возгорание ликвидировать.