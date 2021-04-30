Пт, 30.04.2021
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Эва-Мария Лийметс, министр иностранных дел Эстонии

Видео ⟩ Спустился по занавескам к соседям, а потом ушел, не вызвав VUGD. Странный пожар в Пурвциемсе

ФОТО: ambrozinio/Shutterstock

28 апреля в рижском микрорайоне Пурвциемс, спасаясь от пожара в своей квартире, мужчина пустил в дело занавески. Он привязал их к перилам балкона и спустился вниз на соседний балкон, однако, когда его жизни уже ничего не угрожало, пожарных он не вызвал, сообщает передача Degpunktā.

Причины пожара, да и само происшествие, довольно туманны и непонятны. Возгорание в квартире на четвертом этаже началось в 4 часа утра, когда все остальные жители дома спали.

Первыми о пожаре узнали соседи с третьего этажа. Людей разбудил стук в балконную дверь. Очнувшись ото сна, люди пошли смотреть, что происходит, и обнаружили, что у них на балконе стоит сосед сверху.

Оказалось, что ночной гость, спасаясь от пожара, в качестве веревки использовал занавески, он привязал их к перилам и спустился на третий этаж.

"Он выпрыгнул и зацепился за соседский балкон. Зачем он это сделал, я не знаю, может быть спортсмен. Не знаю, в той квартире какие-то странные люди живут",

- рассказал сосед с пятого этажа.

Соседи предлагали вызвать пожарных и пытались сами справиться с огнем, однако мужчина, вместо того, чтобы принять участие в спасательных работах, ушел.

В конце концов, когда в квартиру проникли вызванные пожарные, они констатировали, что горят вещи и одежда на площади в десять квадратных метров. Примерно час потребовался службе, чтобы возгорание ликвидировать.

Смотрите сюжет на латышском языке:

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