В Израиле в праздничной толчее погибли 38 человек

Пресс-секретарь спасательной службы Magen David Adom ("Красная звезда Давида") назвал произошедшее "необъятной катастрофой".

Спасатели сообщили, что более 100 человек получили в толпе ранения и многие из них находятся в опасном для жизни состоянии.

Раненых увезли в ближайшие больницы, в том числе некоторых - с помощью вертолета. Полиция закрыла подъездные пути к месту происшествия.

Десятки тысяч преимущественно ортодоксальных иудеев в городе Мерон отмечали праздник Lag BaOmer. В соцсетях были опубликованы видео, на которых видно, что люди на празднике пели, танцевали и сказали.

Газета Haaretz со ссылкой на информационный источник в полиции сообщила, что массовая паника началась после того, как люди поскользнулись и упали со ступеней, споткнулись и шедшие за ними. Изначально поступила информация, что обрушилась какая-то платформа.

Власти разрешили собраться на горе Мерон 10 000 человек, но организаторы сообщили, что на более чем 650 автобусах со всей страны приехали 30 000 паломников.

Примерно 5000 полицейских были направлены на охрану мероприятия, ставшего крупнейшим публичным собранием в Израиле во время пандемии Covid-19.