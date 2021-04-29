Ковид у беременных грозит осложнениями и в 20 раз повышает риск смерти

Оксфордские ученые пришли к таким выводам, проведя масштабное исследование с участием более 2000 рожениц из 18 стран мира, в том числе и России.

Сами авторы работы, впрочем, призывают по этому поводу не паниковать, не делать далеко идущих выводов и не принимать поспешных решений. Например, не откладывать запланированную беременность, и уж тем более не прерывать уже начавшуюся.

"Я хотел бы отдельно подчеркнуть: беременность на фоне пандемии - еще не повод для паники, - заверил Би-би-си ведущий автор исследования, профессор Арис Папагеоргиу, возглавляющий в Оксфордском университете научное направление в Институте здоровья матери и ребенка. - У подавляющего большинства женщин беременность окончится нормальными, здоровыми родами - вне зависимости от того, были они инфицированы коронавирусом или нет".

Тем не менее, отмечает профессор Папагеоргиу, при заражении беременной женщины Covid-19 у нее действительно значительно возрастает риск развития тяжелой формы заболевания. Не в последнюю очередь потому, что во время беременности происходят гормональные изменения, угнетающие иммунитет - в противном случае организм матери может отторгнуть ребенка, который "всё же наполовину чужеродный имплант".

Особенно тяжело приходится тем, кто находится на позднем сроке, когда плод начинает подпирать снизу легкие, не давая матери полноценно дышать, но требуя при этом все больше кислорода.

Индивидуальный контроль

Результаты работы, продолжавшейся с марта по ноябрь прошлого года, но опубликованной только на этой неделе, значительно отличаются от представлений ученых годичной и даже полугодичной давности.

Поначалу эксперты ВОЗ считали, что новый коронавирус не представляет особой опасности для беременных - "в отличие от свиного гриппа", ставшего причиной пандемии 2009 года. Однако вывод этот был сделан, когда число подтвержденных случаев Covid-19 едва перевалило за 50 тысяч, почти все - в материковом Китае.

К лету, когда вспышка нового заболевания превратилась в полномасштабную пандемию, счет инфицированных ковидом беременных пошел на десятки тысяч. Тогда-то и стало понятно, что пациентки, ожидающие ребенка, попадают в реанимацию по меньшей мере в полтора раза чаще, чем женщины того же возраста, не находящиеся в положении. Оказалось, что к аппарату ИВЛ будущих матерей приходится подключать и того чаще.

ФОТО: Reuters

Однако и эти данные были довольно ненадежны: лишь о каждой четвертой коронавирусной пациентке детородного возраста врачам было известно, беременна она или нет.

Новое же исследование, по единодушному мнению экспертов, выполнено настолько тщательно, что не оставляет места для сомнений.