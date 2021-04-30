В мире число зараженных Covid-19 превысило 150 миллионов человек

Всего с начала пандемии зарегистрировано 150,3 миллиона случаев заражения.

С февраля среднесуточное число констатированных зараженных Covid-19 в мире увеличилось более чем вдвое. После второй волны вируса, пришедшейся на октябрь - январь, число новых случаев Covid-19 немного превышало 350 000 в день, но сейчас выросло до 821 000 в день, сообщает AFP.

В Индии за последние семь дней новый коронавирус обнаружен у 2,5 миллионов человек - в среднем 357 000 случаев в день, что в 30 раз больше, чем в середине февраля.

В Индии быстрое распространение инфекции частично объясняется новым штаммом вируса, а частично - политическими и религиозными массовыми мероприятиями, организованными, несмотря на пандемию. В больницах не хватает коек и кислородных баллонов, они переполнены и больше не могут принять всех пациентов.

Наибольшее число заболевших в США (32,3 миллиона), в Индии (18,8 миллионов) и Бразилии (14,6 миллионов).