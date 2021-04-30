Пт, 30.04.2021
Что касается так называемого Балтийского пузыря, то пока рано говорить, можно ли его восстановить таким же образом, как было в прошлом году. Сейчас мы планируем консультации с балтийскими партнерами, чтобы обсудить, что конкретно мы можем предпринять. Эва-Мария Лийметс, министр иностранных дел Эстонии
Эва-Мария Лийметс, министр иностранных дел Эстонии

В мире число зараженных Covid-19 превысило 150 миллионов человек

Иллюстративное фото ФОТО: Paopano/Shutterstock.com

В мире заражение новым коронавирусом подтверждено уже у более чем 150 миллионов человек, свидетельствуют подсчеты агентства AFP.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 150,3 миллиона случаев заражения.

С февраля среднесуточное число констатированных зараженных Covid-19 в мире увеличилось более чем вдвое. После второй волны вируса, пришедшейся на октябрь - январь, число новых случаев Covid-19 немного превышало 350 000 в день, но сейчас выросло до 821 000 в день, сообщает AFP.

В Индии за последние семь дней новый коронавирус обнаружен у 2,5 миллионов человек - в среднем 357 000 случаев в день, что в 30 раз больше, чем в середине февраля.

В Индии быстрое распространение инфекции частично объясняется новым штаммом вируса, а частично - политическими и религиозными массовыми мероприятиями, организованными, несмотря на пандемию. В больницах не хватает коек и кислородных баллонов, они переполнены и больше не могут принять всех пациентов.

Наибольшее число заболевших в США (32,3 миллиона), в Индии (18,8 миллионов) и Бразилии (14,6 миллионов).

После заражения новым коронавирусом с начале пандемии в мире умерли почти 3,2 миллиона человек.

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