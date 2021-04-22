В Рижском порту успешно развивается сегмент обслуживания малых судов

Компания «Extron Baltic», один из рекордсменов Рижского порта по показателям роста в 2020 году, занимает лидирующие позиции по перевалке металла, обрабатывая 98% всех генеральных грузов металлопродукции в порту. Терминал также переваливает грузы древесины и зерновых (фасоль, горох, льняное семя).

«С точки зрения организации работы, наше преимущество - эффективное обслуживание нескольких судов меньшего размера вместо одного большого судна. Кроме того, большая часть переваливаемых у нас грузов поставляется в регион Балтийского моря, где нет необходимости в более крупных судах», - объяснил Валдис Андерсонс, Председатель правления «Extron Baltic».

Одно из конкурентных преимуществ компании «Extron Baltic» - это построенный на территории терминала перегрузочный комплекс, который соединен с причалом специальной конвейерной линией. Такая система позволяет эффективно перегружать зерно в трюмы судна со склада или железнодорожного вагона.

Компания занимается и перевалкой лесоматериалов, а также предоставляет услуги по импрегнированию древесины, используя для этого две специальные автоклавные камеры. Большая часть необработанных пиломатериалов доставляется из Беларуси, затем на терминале производится их импрегнирование, потом погрузка на судно, и далее, с добавленной стоимостью порта, эти грузы доставляются адресатам.

Также на территории терминала работают две металлообрабатывающие компании, одна из которых входит в число мировых лидеров по производству резервуаров для хранения газа и нефти. «Мы грузим эти большие конструкции на суда как проектные грузы, что в этом случае выгодно как для нас, так и для компании-отправителя, которой не нужно перевозить эти негабаритные грузы автомобильным транспортом, что было бы значительно дороже и сложнее», - подчеркнул Валдис Андерсонс.

Рижский Свободный порт является крупнейшим портом Латвии и вторым по величине портом в странах Балтии, где высококачественные услуги предоставляют около 200 частных компаний, работающих в порту, в том числе и 36 грузовых терминалов. В бизнес-кластере Рижского порта работает более 4000 человек.

По расчетам аналитического центра CERTUS, каждая тонна груза, переваленного в Рижском Свободном порту, вносит вклад в ВВП Латвии в размере 10,7 евро. Это означает, что в прошлом году, благодаря переваленным 23,7 миллионам тонн грузов, кластер Рижского порта увеличил ВВП Латвии на 250 миллионов евро. Компании портового кластера ежегодно платят налоги в размере более чем 30 миллионов евро.