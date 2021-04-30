Вакцинация на выходных: занято уже более 50% мест, будет введен "свободный час" для групп риска

Таким образом, и после начала вакцинации для всех желающих у пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями будет возможность получить вакцину в приоритетном порядке. "Свободный час" в центрах вакцинации будет с 9:00 до 10:00.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что такая практика будет введена во всех центрах вакцинации. Кроме того, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями сохранят приоритет при вакцинации у семейных врачей.

Заполнено уже более 50% свободных мест

В данный момент заполнены более 50% доступных мест вакцинации на эти выходные, а в отдельных центрах заняты почти все места, заявила в пятницу журналистам глава Бюро вакцинации Эва Юхневича.

По ее словам, вчера с утра активность жителей не была столь большой, но, после того, как днем в СМИ прозвучали призыва к вакцинации, жители начали записываться активнее, таким образом, в данный момент заполнено уже более 50% свободных мест.