Многолетний вратарь сборной России умер после попытки самоубийства

О смерти 40-летнего спортсмена в среду сообщила пресс-служба Федерации хоккея с мячом России. "Совершил попытку самоубийства сегодня днём, скончался в реанимации", - сказал собеседник ТАСС.

По информации "Советского спорта", спортсмен застрелился в своём родном городе Кемерово.

Гейзель является одним из самых титулованных российских игроков в хоккей с мячом. На его счету четыре победы (2006-2008, 2011) и две серебряные награды (2005, 2012) на чемпионатах мира.

Спортсмен выступал за кемеровский "Кузбасс" (1998-2012) и новосибирский "Сибсельмаш" (2012-2013). Гейзель четыре раза становился серебряным призёром чемпионатов России и шесть раз - бронзовым.