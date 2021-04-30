Легкоатлетка Клишина ответила на обвинения в предательстве России

"Всё никак не могу понять, в чём всё-таки предательство? Сменила гражданство, получила другой паспорт? Забыла русский язык? Выступаю за другую страну? Добавьте, если что-то упустила", - ответила спортсменка в сториз своего Instagram.

"Почему Америка? Не из-за страны, а из-за тренера. Где тренер, там и атлет", - написала Клишина.

30-летняя Клишина живёт и тренируется в США с 2013 года. На Олимпийских играх в 2016 году Клишина была единственной представительницей России в легкоатлетической части Олимпиады.