Левитс в прошлом году накопил более 400 000 евро

Президент декларировал накопления на сумму 325 263 евро в латвийском филиале Luminor Bank и 110 959 евро в Banque et Caisse D'epargne de l'etat в Люксембурге.

В финансовые инструменты у президента вложено 811 439 евро - 294 091 евро в четырех инвестиционных фондах, а другие инвестиции составляют 517 346 евро.

В совместной собственности у президента в Риге имеется земельный участок и недвижимое имущество. Также ему принадлежат еще два земельных участка и здания в Риге, два участка земли и здания в Энгурском крае. Левитсу принадлежат две квартиры в Риге, одна квартира в Цесисе, два участка земли в Марупском крае и недвижимость в Энгурском крае.