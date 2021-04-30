Зарегистрировавшиеся на вакцинацию в феврале уже сейчас могут выбрать место и время прививки

"Вакцинация в Латвии продолжает набирать обороты. Прошлая неделя была самой активной – вакцину от Covid-19 получили 46 838 человек. На этой неделе, два дня подряд, мы наблюдаем новые ежедневные рекорды - более чем 11 000 вакцинированных в день. Это момент, когда значительно увеличивается количество вторых доз, достигая примерно 30% от общей вакцинации в течение дня.

Чтобы следовать обещанной процедуре - дать преимущество тем жителям, которые уже подали заявку на manavkcina.lv в то время, когда сайт еще служил только платформой для регистрации, сегодня, еще до 3 мая, мы открываем возможность выбрать место и время вакцинации. Эти люди заслуживают пройти вакцинацию раньше, прежде чем мы перейдем к вакцинации всего общества", - заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Также Национальная служба здравоохранения предоставила возможность выбрать место и время вакцинации до 3 мая и другим жителям, которые уже зарегистрировались на сайте manavakcina.lv. Продолжая призывать существующие приоритетные группы подать заявку на место и время вакцинации, людям старше 60 лет вчера было настоятельно рекомендовано безотлагательно отправить заявку на вакцинацию для снижения риска заболевания от Covid-19.

В целом, сегодня возможность выбрать время вакцинации на сайте manavakcina.lv открыта для 40 222 жителей со всей Латвии, что дает возможность части из них выбрать время вакцинации уже в эти выходные и в последующие три недели. Основываясь на количестве имеющихся вакцин уже открыто более 22 000 записей на время вакцинации в течение следующих трех недель. Кроме того, сегодня и завтра на сайте manavakcina.lv планируется открыть новые записи на время вакцинации.

Сейчас время и место вакцинации могут выбрать те жители, которые зарегистрировались на сайте manavakcina.lv в феврале и не входили ни в одну из открытых приоритетных групп, не получали вакцину в порядке живой очереди и не имеют в ближайшее время уже записи на вакцинацию от Covid-19.