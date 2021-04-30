Пт, 30.04.2021
Что касается так называемого Балтийского пузыря, то пока рано говорить, можно ли его восстановить таким же образом, как было в прошлом году. Сейчас мы планируем консультации с балтийскими партнерами, чтобы обсудить, что конкретно мы можем предпринять. Эва-Мария Лийметс, министр иностранных дел Эстонии
Эва-Мария Лийметс, министр иностранных дел Эстонии

Жителя Эстонии случайно привили второй дозой не той вакцины

Фото иллюстративное. ФОТО: Maarius Suviste

Работник передовой, который пришел на вакцинацию в Пыльваскую больницу в четверг, по ошибке в качестве второй дозы получил вакцину Pfizer-BioNTech, хотя первая прививка ему была сделана вакциной AstraZeneca, пишет Rus.Postimees.

Руководитель Пыльваской больницы Маргот Бергманн подтвердила, что такой случай был. "Это правда, что вчера в Пыльваской больнице проходила вакцинация как AstraZeneca, так и Pfizer-BioNTech. Вакцинация проводилась в разных кабинетах, но, к сожалению, произошла досадная ошибка, и этот работник передовой действительно получил в качестве второй дозы вакцину Pfizer. Мы сразу же проконсультировались с инфекционистом Пыльваской больницы, а также со службой инфекционного контроля Клиники Тартуского университета", - отметила она.

По словам руководителя больницы, речь идет о вакцинах с разной технологией, но это происшествие не опасно для здоровья человека.

"В настоящее время принципы вакцинации в Эстонии не изменились, и обе дозы должны вводиться с использованием одной и той же вакцины. Мы вчера вечером дополнительно связались с работником передовой, который получил вакцину, и передали ему дальнейшие инструкции. От имени Пыльваской больницы еще раз приносим свои извинения вакцинированному человеку и мы готовы к всестороннему сотрудничеству в будущем", - сказала Маргот Бергманн.

Бергманн сказала, что вакцинация в Пыльваской больнице не проводится каждый день.

"Мы вакцинируем в соответствии с поставками вакцины, и обычно мы делаем 50–100 доз в течение дня", - уточнила она.

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