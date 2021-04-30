Жителя Эстонии случайно привили второй дозой не той вакцины

Руководитель Пыльваской больницы Маргот Бергманн подтвердила, что такой случай был. "Это правда, что вчера в Пыльваской больнице проходила вакцинация как AstraZeneca, так и Pfizer-BioNTech. Вакцинация проводилась в разных кабинетах, но, к сожалению, произошла досадная ошибка, и этот работник передовой действительно получил в качестве второй дозы вакцину Pfizer. Мы сразу же проконсультировались с инфекционистом Пыльваской больницы, а также со службой инфекционного контроля Клиники Тартуского университета", - отметила она.

По словам руководителя больницы, речь идет о вакцинах с разной технологией, но это происшествие не опасно для здоровья человека.

"В настоящее время принципы вакцинации в Эстонии не изменились, и обе дозы должны вводиться с использованием одной и той же вакцины. Мы вчера вечером дополнительно связались с работником передовой, который получил вакцину, и передали ему дальнейшие инструкции. От имени Пыльваской больницы еще раз приносим свои извинения вакцинированному человеку и мы готовы к всестороннему сотрудничеству в будущем", - сказала Маргот Бергманн.

Бергманн сказала, что вакцинация в Пыльваской больнице не проводится каждый день.