Для покупателей, которые ценят качество жизни и комфорт ног, магазин предлагает обувь для работы и повседневной жизни популярных брендов ‘’Berkemann’’ и ‘’Nursing Care’’. В свою очередь, для физически активных клиентов и пациентов после различных медицинских манипуляций - ортезы, подставки, спортивные носки и компрессионные колготки марки ‘’Bauerfeind’’.

Особой находкой для женщин станет нижнее белье для беременных от немецкого бренда ANITA - при создании каждого изделия особое внимание уделяется мельчайшим деталям, чтобы обеспечить функциональность, великолепный внешний вид и комфорт.