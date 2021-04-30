ФОТО: Publicitātes foto

Отпечатки пальцев ещё не снимают? Никто не слышал об образцах ДНК? Составление психологического портрета преступников, или профилирование ещё только предстоит изобрести? Не волнуйтесь: сериал «Исторические убийства» вернёт нас обратно во времени к некоторым самым шокирующим преступлениям в истории и покажет, как их расследовали современные следователи.

В шести сериях этого сериала, показ которого начнётся с 3 мая в 23:00 на телеканале Viasat History, будут раскрыты самые громкие преступления, совершённые за последние 200 лет, и в нашей статье мы попробуем приоткрыть завесу над некоторыми леденящими душу подробностями. Зрители узнают о наиболее страшных городских преступлениях разных исторических эпох, которые ставили следователей в тупик и притягивали внимание общественности.

ФОТО: Publicitātes foto

Один сериал, пять больших городов, шесть преступлений

В сериале «Исторические убийства» рассказывается о шести жестоких преступлениях. В 1940-ые годы, когда в Лондоне был найден обезглавленный женский труп, сначала решили, что женщина погибла из-за бомбардировок. Позже, однако, следствие показало, что это было убийство на почве ревности. За пятьдесят лет до этого расследовалось другое леденящее душу дело: всё началось с обнаруженного тела маленького ребёнка, которое выбросило на берег Темзы. Следовали раскрыли целую тайную сеть преступников, которые занимались тем, что покупали младенцев у обнищавших матерей, а затем убивали их и сбрасывали тела в реку. В Эдинбурге одно время расследовалось дело о продаже человеческих тел, хотя большинство соучастников не были преступниками, а искали трупы для анатомических, медицинских и исследовательских целей. Но при этом покупатели не слишком заботились о том, откуда к ним попадали эти тела.

ФОТО: Publicitātes foto

Как будто недостаточно было бедствий, вызванных Второй мировой войной: в 1940-ые годы на улицах Берлина разгуливал сексуальный маньяк. Он охотился за одинокими женщинами на городской железной дороге. Нельзя сказать, что по другую сторону океана всё было хорошо, напротив: в 1890-ые годы один предприниматель открыл в Чикаго отель — позже его назовут «Отель убийств», — большинство гостей которого бесследно пропадали. Между тем, в 1977 году в Бразилии двух мужчин подозревали в связи с делом плэйбоев-убийц; однако, приговор им так и не был вынесен, так как благодаря своему богатству и положению в обществе они стояли выше закона.

ФОТО: Publicitātes foto

Серийные убийцы известны с самого начала истории

Эти убийства происходили в эпоху, когда следователи не знали о таком понятии, как «серийный убийца» — и ещё меньше о том, как ловить его. Однако, исторические документы дают все основания сделать вывод о том, что в любом обществе всегда были серийные убийцы. Например, некоторые исследователи полагают, что легенды, связанные с вампирами и оборотнями, на самом деле рассказывают о серийных убийцах, орудовавших в прошлом.

В исторических документах сохранилось имя Лю Пэнли, племянника китайского императора, жившего во II веке до нашей эры, который известен как первый задокументированный серийный убийца в истории. Он самолично лишил жизни не меньше сотни рабов и бродяг, просто для собственного развлечения. Согласно имеющимся сведениям, один из богатейших людей Франции XV века, Жиль де Ре, в большом количестве похищал мальчиков из близлежащих деревень, а затем подвергал их сексуальному насилию и убивал в своём замке. Количество его жертв исчисляется сотнями. Существуют также многочисленные свидетельства преступлений Елизаветы Батори, венгерской аристократки, которая убила не менее 650 молодых девушек вплоть до своего ареста в 1610 году. И конечно же, один из наиболее печально известных серийных убийц — это Джек-потрошитель, который в конце ХIХ века терроризировал население Лондона и жестоко убил, по меньшей мере, пять женщин. Его личность так и не была установлена, и он считается первым современным серийным убийцей.

ФОТО: Publicitātes foto

Как происходила поимка убийц в прошлом

Психологическое профилирование ФБР разработало лишь к середине ХХ века. С помощью этого метода следователи могут получить ключ к раскрытию серийных убийств на основании прошлых убийств и характеристик, методов и мотивации преступников. До изобретения психологического профилирования поимка полицией серийного убийцы зачастую была просто вопросом удачи (или интуиции следователя). Несомненно, до появления современной судебно-медицинской экспертизы и криминологии преступники вели себя намного более беззаботно: они меньше думали о своих методах или о том, что могут оставить после себя улики, так что несмотря на то, что возможности полиции были более ограниченными, при раскрытии ряда дел следователи могли использовать показания свидетелей, очевидные мотивы и беспечные ошибки самонадеянных преступников.

Но так было не каждый раз. Некоторые из убийств, о которых пойдёт речь в сериале «Исторические убийства», уже преданы забвению, но их особенности и природа таковы, что следователям в прошлом зачастую приходилось придумывать и использовать новые методы поимки преступников, раз за разом выводя, таким образом, борьбу с криминалом на качественно новый уровень. Узнайте о расследованиях прошлого — смотрите сериал «Исторические убийства» на канале Viasat History по выходным в 23:00.