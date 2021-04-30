В Эстонии выявлен первый случай заражения индийским штаммом коронавируса

Как пояснила возглавляющая научный совет Эстонии Ирья Лутсар, самом деле индийский штамм попал в эстонскую лабораторию еще на прошлой неделе. "Проводилось секвенирование", - заявила Лутсар, добавив, что когда ученые обнаружили, что речь может идти об индийском штамме, они проверили это предположение несколько раз.

"Нам еще нужно было убедиться, что все мутации присутствуют, мы не хотели выдавать информацию, которую через день пришлось бы опровергнуть", - отметила Лутсар.

Член научного совета, профессор вирусологии Андрес Меритс сказал, что мы не должны сходить с ума из-за этого открытия. "Я бы сказал, что все, кто заражен коронавирусом, должны быть ответственными. Нет данных, что индийский штамм имеет преимущество в распространении, по сравнению с другими штаммами. Он добавил, что по всем признакам индийский вариант распространяется хуже, чем британская мутация. "Но напрямую это не сравнивалось, так как британский штамм не распространяется в Индии, а индийский штамм не распространяется в Англии", - добавил он.

По словам Меритса, имеются косвенные данные о том, что вакцины от коронавируса эффективны и против индийского штамма.

"Согласно имеющимся к настоящему моменту данным, он должен быть настолько же чувствителен к вакцинам, как и британский штамм", - сказал член научного совета.

Профессор Лутсар также подтвердила, что предварительные данные из Индии указывают на то, что этот штамм похож на британскую мутацию.

"Вакцины должны работать так же хорошо, как и в случае других штаммов. Индийский штамм по-прежнему вызывает интерес, а не беспокойство", - подчеркнула она.