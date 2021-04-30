В Эстонии выявлен первый случай заражения индийским штаммом коронавируса
В Эстонии в пятницу, 30 апреля, выявлен первый случай индийского штамма, который был привезен в страну с трудовой миграцией из Финляндии, пишет Postimees.
В Эстонии в пятницу, 30 апреля, выявлен первый случай индийского штамма, который был привезен в страну с трудовой миграцией из Финляндии, пишет Postimees.
Как пояснила возглавляющая научный совет Эстонии Ирья Лутсар, самом деле индийский штамм попал в эстонскую лабораторию еще на прошлой неделе. "Проводилось секвенирование", - заявила Лутсар, добавив, что когда ученые обнаружили, что речь может идти об индийском штамме, они проверили это предположение несколько раз.
"Нам еще нужно было убедиться, что все мутации присутствуют, мы не хотели выдавать информацию, которую через день пришлось бы опровергнуть", - отметила Лутсар.
Член научного совета, профессор вирусологии Андрес Меритс сказал, что мы не должны сходить с ума из-за этого открытия. "Я бы сказал, что все, кто заражен коронавирусом, должны быть ответственными. Нет данных, что индийский штамм имеет преимущество в распространении, по сравнению с другими штаммами. Он добавил, что по всем признакам индийский вариант распространяется хуже, чем британская мутация. "Но напрямую это не сравнивалось, так как британский штамм не распространяется в Индии, а индийский штамм не распространяется в Англии", - добавил он.
По словам Меритса, имеются косвенные данные о том, что вакцины от коронавируса эффективны и против индийского штамма.
Профессор Лутсар также подтвердила, что предварительные данные из Индии указывают на то, что этот штамм похож на британскую мутацию.
По словам Лутсар, индийский штамм был обнаружен в 50 процентах всех случаев в Индии. "Но все эксперты подтверждают, что причиной вспышки в Индии является не только этот штамм, другие факторы также сыграли свою роль", - заключила она.