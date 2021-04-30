В этом году в Пардаугаве не будут проходить мероприятия в честь 9 мая

Элина Траутмане, и. о. исполнительного директора города Риги, вместе с органами надзора за безопасностью и другими ответственными муниципальными чиновниками определились сегодня с ходом публичных мероприятий.

На собрании было решено, что доступ к Памятнику воинам Советской Армии будет ограничен 8 и 9 мая, а также введены ограничения движения транспорта в округе Парка Победы, о чем будет объявлено отдельно.

В связи с эпидемиологической безопасностью в этом году у памятника не будут организовываться мероприятия, поэтому самоуправление призывает людей нести ответственность, не собираться, соблюдать установленные требования и не подвергать опасности себя и других.

Рижская дума получила три заявки на проведение мероприятий по случаю 9 мая в Пардаугаве.

Во время первоначальных переговоров, в ходе которых самоуправление разъяснило правовую ситуацию, все заявители отозвали свои заявки. Однако после этого самоуправление получило новую заявку о пикете от ассоциации "9мая.lv" и три заявки о пикете от физических лиц с местом проведения мероприятия в Парке Победы.

Анализируя ход объявленных мероприятий и принимая во внимание обстоятельства эпидемиологической ситуации, на межведомственном собрании, организованном муниципалитетом, было решено, что организаторам мероприятий будет предложено изменить место и время пикета.

Уже сообщалось, что во время пандемии Covid-19 массовые мероприятия запрещены, но разрешены пикеты с участием до 10 человек.