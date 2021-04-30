Замминистра МВД Беларуси про оппозицию: найдем и зачистим без срока давности
Заместитель министра внутренних дел, командующий внутренними войсками Николай Карпенков считает, что белорусская оппозиция находится в одном ряду с международными террористами. "Как только поступит приказ - где бы они не находились, без срока давности - мы их найдем и мы их зачистим... Мы напоминаем нашей зарвавшейся кровожадной оппозиции о том, что мы их знаем всех. Знаем, где они находятся, с кем они общаются, какая у них недвижимость, где находятся их семьи", - сказал замглавы МВД в интервью госпропагандисту Григорию Азарёнку на телеканале СТВ.