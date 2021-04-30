Замминистра МВД Беларуси про оппозицию: найдем и зачистим без срока давности

"Четко видно и понятно, что это не мягкая, добрая оппозиция, радеющая за белорусский народ, за мирные перемены, а, конечно, все больше и больше они похожи на бешеных псов, которые в своих планах радикальных, в своих кровавых замыслах готовят вооруженный переворот, готовят убийство, похищение", - сказал силовик.

"И мы готовы действовать. Как только поступит приказ - где бы они не находились, без срока давности - мы их найдем и мы их зачистим. Мы сделаем мир свободнее, а Республику Беларусь - более защищенной. Мы напоминаем нашей зарвавшейся кровожадной оппозиции о том, что мы их знаем всех. Знаем, где они находятся, с кем они общаются, какая у них недвижимость, где находятся их семьи. Они очень любят нам напоминать про наши семьи и строить все свои угрозы по отношению к нам через наших жен и детей.