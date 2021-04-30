На свободу вышла Мария Сафонова - первый человек, осужденный за бчб-рисунки по уголовной статье

Мария вернулась домой, ни о чем не жалеет, воодушевляет остальных и даже здоровается с теми соседями. Хотя признается, что к обычной жизни и непривычной "свободе" самой открыть дверь или лечь на кровать днем приходится привыкать.

С Naviny.by Маша поделилась правилами политзэчной жизни, актуальными и для нынешней белорусской "условно свободной".

Классика: не верь, не бойся, не проси

Не верь - это больше к подследственным, поскольку любой сокамерник может оказаться "наседкой". Как только я попала на Володарку, меня сразу предостерегли не чесать особо языком ни про своё дело, ни про своих друзей. Плюс нельзя никому даже душой открыться, потому что люди бывают разные. Зачастую все думают о себе и сочувствия вряд ли получишь.

Не бойся - очень актуально. Как ты себя преподносишь, так к тебе и относятся как сокамерники, так и надзиратели. Если ты спокоен и тебе нечего скрывать, то и отношение будет лёгкое.

Не проси - спорно. Если у меня чего-то временами не хватало, то обычно сокамерницы сами угощали. Если было не дождаться каких-нибудь щипчиков или ножниц, или нитки с иголкой, то попросить не лишнее. Но как бы официально среди заключённых отчуждение: ни с кем нельзя делиться, нельзя ничего продавать или покупать, то есть менять что-то на сигареты или покупать дежурство за них же. Но за этим мало кто следит.

Не жалей

Я не думаю, что мои надписи на асфальте, суд, арест - это было зря. Не зря абсолютно. Попав туда, я увидела эту систему изнутри и поняла, что я иду правильным путем, в конце которого будет новая Беларусь - свободная, с равноправием, без насилия, без правового дефолта, из-за которого я собственно попала на два месяца.

Внутри системы увидела людей, которые понимают, что этот путь правильный, я увидела поддержку: это очень тонко, это читалось даже не в словах, а во взгляде - они знали, почему я здесь.

Цени свободу

За несоблюдение внутреннего режима можно попасть в карцер. Это одиночная камера. На Володарке режим, по сравнению с Барановичами, более лояльный. Можно было лежать на постелях, даже как-то прикрыть глаз. В Барановичах можно было лишь сидеть на скамейке. Там очень жестко следят за распорядком. У нас с 11 до 12 часов была уборка: если продольный в глазок заметит, что кто-то не убирается, то вплоть до карцера.

На Володарского при мне в карцер София Малашевич так попала. Один раз она поздно встала (в 6 утра ты уже должен быть на ногах), второй раз было "грубое обращение" и что-то еще. Мы ее возвращения из карцера не дождались - в Жодино ее перевезли.