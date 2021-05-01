Видео ⟩ Воздушные шары, торт и премьера клипа: как Филипп Киркоров отметил 54-летие

Они подготовили для папы настоящий сюрприз. Звездные наследники подарили отцу роскошный букет и украсили дом воздушными шарами.

"Посмотрите, какая красота! Какие красивые у меня тут цветы. Боже, как это невероятно все. Сколько всего яркого. Спасибо! Мои 54 начались сегодня просто с праздника жизни. Вот один праздник, вот - другой", - указал Филипп на своих детей.

Алла-Виктория и Мартин-Кристин прочитали папе стихотворение и подарили самодельные подарки. Алла-Виктория подарила открытку, а Мартин-Кристин - футболку с разноцветными надписями.

Дети также приготовили праздничное угощение. Мартин принес бургеры, а Алла-Витория - кексы с надписью "Лучший папа". Был и большой праздничный торт.

"Мои любимые! Ай, какая красота. Какие же вы у меня умнички. Вот оно счастье!" - сказал Киркоров.

Многочисленные коллеги, друзья и подписчики поспешили присоединиться к поздравлениям.

30 апреля Филипп Киркоров в дуэте с Maruv представил новый видеоклип на песню "Комильфо". В песне звучит грубая лексика, а видеоряд местами шокирует.

"Наш новый клип "Комильфо" сведет вас с ума! Балансировать между крайностями - мой стиль жизни. Но такой подставы от коварной Maruv я не ожидал… Да еще и в свой день рождения!" - написал артист.

"Психологический fashion-триллер о женской мести. Кто мог представить, что коварная и сексуальная медсестра Maruv может насильно удерживать в психиатрической больнице не просто мужчину своей мечты, а самого Филиппа Киркорова?" - говорится в описании на YouTube.

Мнения посмотревших клип разделились. Одним понравилась дерзость и смелось в ролике, а другие отметили, что были разочарованы.

"Когда старичок пытается быть на одной волне с молодежью", "Такое себе, конечно", "Почему-то поете вы, а стыдно мне", "Дно все ближе", - писали подписчики.

А как вам эта работа?