Сб, 1.05.2021
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Прогноз Василисы Володиной на май: лучшие дни и советы для каждого

ФОТО: скриншот видео

"Этот месяц не будет каким-то важным или краеугольным в рамках всего 2021 года, но к концу месяца напряжение будет ощутимо возрастать", - сказала известный российский астролог Василиса Володина в видеопрогнозе на май на своем YouTube-канале.

Главные моменты месяца:

  • Прекрасные дни с 8 по 14 мая - и Венера, и Меркурий сильны.
  • С 13 мая Юпитер в знаке Рыб - от желания независимости акценты сместятся к более гуманистическим ценностям.
  • 23 мая Сатурн станет ретроградным - затормозятся все виды общения с государственными инстанциями.
  • Лунное затмение 26 мая - начнет ощущаться рост напряженности.
  • 29 мая Меркурий повернет в ретроградность, но основная ее часть захватит уже июнь, который станет по-настоящему важным месяцем, который претендует на звание самого важного месяца 2021 года.

Подробнее об этих моментах - на видео ниже:

Кроме того, на своей странице в Instagram Василиса Володина дала полезные советы представителям каждого знака Зодиака на последний весенний месяц этого года:

Телец

К сожалению, май дополнительно обострит значимость финансового вопроса для вас (затмение по символической оси 2-8 и ингрессия Венеры в Близнецы этому очень способствуют). Как будто этот вопрос и так не стоял предельно остро. Выход? Легче относиться к ситуации, пересмотреть систему трат, в том числе на свое окружение. Пришло время, когда они должны подставить вам плечо, а не наоборот.

Скорпион

Начало мая грозит сбоями в ваших планах, но вы способны найти блестящее решение к 12-13 мая. Вторая половина месяца открывает сезон отдыха и удовольствий. Можно меньше напрягаться и контролировать окружающих, но давайте не будем уж совсем выпускать бразды правления из рук и доходить до крайней степени расслабленности. В последних числах домашние дела подкинут непростую финансовую задачку.

Рыбы

Сворачивайте с проторенной дороги и ищите то, что вам нужно, под совершенно другими елками-березками. Посмотрите на самые главные свои дела без предвзятости, шаблонов и старых схем - они перестали быть эффективными. За новаторство жизнь будет баловать вас прекрасными подарками и нежданными радостями ближайшие 2-3 месяца.

Водолей

Ловите время до середины мая - пока вы бодры, активны и готовы выдерживать двойные нагрузки. В последней же декаде месяца Сатурн развернет обратно до осени, тормозя все дела и заставляя пересмотреть стратегию, которой вы придерживаетесь с декабря.

Дева

Есть ощущение, что жизнь как-то… налаживается, что ли… Но, увы, успехи в мае будут чередоваться с проколами, а радости несколько стушуются перед лицом обмана со стороны кого-то из близких. Вас пытаются обвести вокруг пальца не по злобе, что несколько уменьшает расстройство. Но общего смысла не меняет. Придется вам менять свое отношение к вопросу.

Рак

Закрытости в вашей жизни станет больше (Меркурий и Венера оба переезжают в ваш 12-й дом). При этом внешний боевой задор и работоспособность никуда не исчезнут, только расшифровать вас близким станет сложнее. Используйте месяц для завершения старых проектов, но уже начинайте целиться на будущие - большие и захватывающие (имею в виду уже в следующем году).

Овен

Овны выбились из сил и в мае получат законную возможность (немного) сбавить темп. А Юпитер, переходящий в Рыбы на пару месяцев, обострит жажду уединения и спокойного диалога с собой. Во второй половине месяца вы поймете, как важно дарить радость и ресурсы избирательно, а не всем встречным-поперечным. Сконцентрируйтесь на узком круге тех, кого считаете "своими".

Близнецы

Вы - главный знак мая. Именно к вам притянуто общее внимание. Но, к сожалению, не только к вашим достоинствам, успехам и гениальности, а к тому, как вы умеете решать свежевозникающие проблемы. К концу месяца лучше уйти в тень и не бросаться в дело, как пенсионер на посадку картошки. Контролировать уровень хаоса вокруг все равно невозможно, останется затаиться и пересмотреть планы.

Весы

Вы в последнее время страдали от излишней простоты окружающей действительности, как светская дама в мехах и на шпильках, обнаружившая, что, вооружившись гаечным ключом, чинит ржавую трубу. Да… последнее время не оставило камня на камне от вашей утонченности. Но, к счастью, именно сейчас она начинает возвращаться. А вместе с ней хитрость - рекомендую применять с утра до вечера весь май в двойной дозе.

Стрелец

Хороший месяц, он открывает приятный период возможностей, дарит лучшее ощущение от жизни и большую внутреннюю гармонию. Но ближе к его концу советую намеренно крутить в голове фразу "Не наделать бы дел. Не влипнуть бы…" - очень актуальная мантра на дни с 25 по 30 мая. Давайте договоримся - не нестись вскачь, не принимать решения быстро и не отрезать ничего одним махом. Себе дороже.

Козерог

Следите за новыми людьми, которые будут появляться в кругу вашего общения, и учитесь - оно того стоит! Вторая половина месяца поставит ребром вопросы какой-то закулисной возни у вас за спиной. Многое станет ясно только сейчас. Ощущение "пазл сложился" дополнится пониманием того, что вы не сможете больше положиться на привычных помощников.

Лев

Львам лучше сразу составить четкий график на месяц! С 1 по 6 мая готовьтесь усердно потрудиться, а с 10 по 17 мая - выйти вперед и взять на себя ответственность за тех, кто рядом, перед вышестоящими. От того, как вы справитесь, зависит ваша позиция при распределении жизненных благ с 18 по 24 мая. Тусоваться с 25 мая и позднее Василиса Володина искренне советует этим людям с осторожностью.

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