Прогноз Василисы Володиной на май: лучшие дни и советы для каждого

Овен

Овны выбились из сил и в мае получат законную возможность (немного) сбавить темп. А Юпитер, переходящий в Рыбы на пару месяцев, обострит жажду уединения и спокойного диалога с собой. Во второй половине месяца вы поймете, как важно дарить радость и ресурсы избирательно, а не всем встречным-поперечным. Сконцентрируйтесь на узком круге тех, кого считаете "своими".

Близнецы

Вы - главный знак мая. Именно к вам притянуто общее внимание. Но, к сожалению, не только к вашим достоинствам, успехам и гениальности, а к тому, как вы умеете решать свежевозникающие проблемы. К концу месяца лучше уйти в тень и не бросаться в дело, как пенсионер на посадку картошки. Контролировать уровень хаоса вокруг все равно невозможно, останется затаиться и пересмотреть планы.

Весы

Вы в последнее время страдали от излишней простоты окружающей действительности, как светская дама в мехах и на шпильках, обнаружившая, что, вооружившись гаечным ключом, чинит ржавую трубу. Да… последнее время не оставило камня на камне от вашей утонченности. Но, к счастью, именно сейчас она начинает возвращаться. А вместе с ней хитрость - рекомендую применять с утра до вечера весь май в двойной дозе.

Стрелец

Хороший месяц, он открывает приятный период возможностей, дарит лучшее ощущение от жизни и большую внутреннюю гармонию. Но ближе к его концу советую намеренно крутить в голове фразу "Не наделать бы дел. Не влипнуть бы…" - очень актуальная мантра на дни с 25 по 30 мая. Давайте договоримся - не нестись вскачь, не принимать решения быстро и не отрезать ничего одним махом. Себе дороже.

Козерог

Следите за новыми людьми, которые будут появляться в кругу вашего общения, и учитесь - оно того стоит! Вторая половина месяца поставит ребром вопросы какой-то закулисной возни у вас за спиной. Многое станет ясно только сейчас. Ощущение "пазл сложился" дополнится пониманием того, что вы не сможете больше положиться на привычных помощников.

Лев ⠀