Вакцинация в Латвии: сколько человек получили обе дозы вакцины?

Первую вакцину на данный момент получили 255 667 человек, а закончили процесс вакцинации 52 103 человека, в том числе 155 человек, которые были вакцинированы однократной вакциной Johnsons&Johnson.

За прошедшие сутки прививки получил 8661 человек, в том числе 2009 завершили процесс вакцинации.

Менее половины вакцинированных вчера составили люди старше 60 лет, примерно четверть - люди с хроническими заболеваниями. Активно прививались также сотрудники образовательных учреждений и оперативных служб.

В пятницу половина вакцинированных получили вакцину Pfizer/BionTech, четверть - вакцину Moderna, 20% - вакцину AstraZeneca, а 22 человека получили вакцину производства Johnson&Johnson.

С понедельника в Латвии вакцинируются в среднем 8 275 человек в день, а за последние семь дней - в среднем 6 845 человек в день.