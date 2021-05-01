Видео ⟩ Кто победил в шоу "Голос.Дети"?

В финал вокального конкурса вышли девять юных исполнителей.

В команде Басты были Тимофей Завалинич, Мария Политикова и Кира Гоголадзе. Подопечные Светланы Лободы: София Фанта, Юлия Гаврилова, Владислав Тюкин. А у Егора Крида: Алиса Трифонова, Анна Волкова, Елизавета Трофимова.

Напомним, 12-летняя Елизавета Трофимова - дочь известного российского музыканта Сергея Трофимова. Ее кандидатура вызывала вопросы. Многие опасались повторения истории с наследницей певицы Алсу - Микеллой Абрамовой. Победа которой была аннулирована.

Видео: лучшие моменты выпуска

Сначала зрители голосовали за суперфиналистов.

Остались трое: Владислав Тюкин, Мария Политикова и Елизавета Трофимова. 1

Видео: выступление Елизаветы Трофимовой

По итогам голосования стал Владислав Тюкин. 1

Любопытно, что от Трофимовой отделял Тюкина лишь один процент. Все вырученные деньги от смс-голосования были отправлены в благотворительный фонд борьбы с лейкемией.

Лучшего наставником года стал рэпер Баста.