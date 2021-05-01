Видео ⟩ Кто победил в шоу "Голос.Дети"?
30 апреля на Первом канале состоялся финал вокального проекта "Голос. Дети". За победу боролись сразу девять участников. Рассказываем, как проходил финал.
30 апреля на Первом канале состоялся финал вокального проекта "Голос. Дети". За победу боролись сразу девять участников. Рассказываем, как проходил финал.
В финал вокального конкурса вышли девять юных исполнителей.
В команде Басты были Тимофей Завалинич, Мария Политикова и Кира Гоголадзе. Подопечные Светланы Лободы: София Фанта, Юлия Гаврилова, Владислав Тюкин. А у Егора Крида: Алиса Трифонова, Анна Волкова, Елизавета Трофимова.
Напомним, 12-летняя Елизавета Трофимова - дочь известного российского музыканта Сергея Трофимова. Ее кандидатура вызывала вопросы. Многие опасались повторения истории с наследницей певицы Алсу - Микеллой Абрамовой. Победа которой была аннулирована.
Видео: лучшие моменты выпуска
Сначала зрители голосовали за суперфиналистов.
Остались трое: Владислав Тюкин, Мария Политикова и Елизавета Трофимова.
Видео: выступление Елизаветы Трофимовой
По итогам голосования стал Владислав Тюкин.
Любопытно, что от Трофимовой отделял Тюкина лишь один процент. Все вырученные деньги от смс-голосования были отправлены в благотворительный фонд борьбы с лейкемией.
Лучшего наставником года стал рэпер Баста.
Видео: выступление Владислава Тюкина