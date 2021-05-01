Очереди на вакцинацию: организаторы призывают не приходить заранее

Утром сегодня, 1 мая, у центра вакцинации на Кипсале выстроились очереди, потому что жители прибывают примерно на полчаса раньше, чем предполагалось. "Пожалуйста, приходите ко времени регистрации, чтобы специалисты по вакцинации могли обслужить всех без проблем", - призывают организаторы.

Сегодня и все последующие майские праздники вакцинация в крупных центрах проводится только по предварительной записи. Жителям предлагается прибыть в выбранное место и время

не ранее чем за 10-15 минут до назначенного времени. 16

Наблюдения показывают, что люди приходят заблаговременно, даже на 30 минут раньше. "Ничего нельзя пропустить, потому что информация о зарегистрированном человеке есть в календарях прививок, и каждый, кто будет зарегистрирован, будет вакцинирован в запланированные сроки", - подчеркнули представители проекта.

Во время майских праздников не используется принцип открытых очередей на вакцинацию, поэтому жителям рекомендуется не приходить в центры без предварительной записи, чтобы не мешать процессу вакцинации тех, для кого она предназначена сегодня.

Diskusija ar Evu pic.twitter.com/pXiZ3FUE6X — Andris Teikmanis (@andristeikmanis) May 1, 2021

Как сообщалось, сегодня жители приоритетных групп могут получить вакцину от Covid-19 по предварительной записи в не менее чем десяти центрах вакцинации по всей стране.

Всего с сегодняшнего дня по 4 мая в 16 крупных центрах вакцинации планируется использовать до 19 тысяч доз вакцин.

Вакцинация будет проводиться вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna. Жителям, которые ранее подавали заявку на вакцинацию по телефону 8989, для удобства предлагается позвонить по тому же номеру, чтобы выбрать конкретное место и время вакцинации с помощью операторов.

Чтобы использовать возможность вакцинации в крупных центрах, необходимо заранее зарегистрироваться на веб-сайте manavakcina.lv.

Кто приглашается?

В эти выходные после предварительной регистрации на сайте manavakcina.lv на вакцинацию в крупных центрах приглашаются:

пожилые люди старше 60 лет,

люди с хроническими заболеваниями,

люди, живущие в одной семье с тяжелобольными детьми или детьми с подавленным иммунитетом,

лица, ухаживающие за тяжелобольными.

В свою очередь,

работники учреждений образования,

сотрудники оперативных служб,

сотрудники служб, критически важных для функционирования государства,

сотрудники мест лишения свободны

приглашаются, если работодатель уже предоставил информацию о человеке в единой сети вакцинации ViVaT.

Где привиться?

В Риге будут открыты четыре центра вакцинации - в выставочном холле на Кипсале, в центре ATTA, в гастрономическом павильоне Рижского центрального рынка и в Доме конгрессов.

В то же время пункт вакцинации в Цесисе откроется на территории бывшего магазина Super Netto, в Валмиере - в культурном центре, в Резекне - в представительстве Латгале Gors, в Даугавпилсе - во Дворце культуры и спорта на улице Парадес, 7, в Елгаве - в Земгальском Олимпийском центре, в Лиепае - в Олимпийском центре, в Юрмале - в Спортивной школе, в Тукумсе - в спортзале 3-й начальной школы Тукумса, в Кулдиге - в Легкоатлетическом манеже, в Саласпилсе - в Спортивном дворце, в Кекаве - в Кекавской средней школе.

В Twitter SPKC появились записи, что в центрах вакцинации в Капсале, Кулдиге и Кекаве для уменьшения очереди были организованы дополнительные бригады. Также в сообщении добавили, что все, записанные на сегодня, получат прививку.