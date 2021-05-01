После трагического пожара начаты семь административных процессов о других хостелах

В четверг, 29 апреля, VUGD приступила к внеплановым проверкам в хостелах Риги. В настоящее время завершены проверки на 16 объектах, по результатам которых будет возбуждено семь административных дел за нарушения требований пожарной безопасности.

Выявленные нарушения связаны с отсутствием или неисправностью системы автоматического обнаружения пожара и сигнализации, а также с наличием различных объектов на путях эвакуации или нарушениями для открытия дверей на путях эвакуации.

По двум объектам VUGD предоставила строительному управлению города Риги информацию в связи с возможным использованием объекта не в соответствии с предусмотренными целями.