Сб, 1.05.2021
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Кришьянис Кариньш

После трагического пожара начаты семь административных процессов в отношении других хостелей

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

После трагического пожара на улице Меркеля Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) проинспектировала 16 хостелов в Риге, в результате чего будет возбуждено семь административных дел за нарушение требований пожарной безопасности.

В четверг, 29 апреля, VUGD приступила к внеплановым проверкам в хостелах Риги. В настоящее время завершены проверки на 16 объектах, по результатам которых будет возбуждено семь административных дел за нарушения требований пожарной безопасности.

Выявленные нарушения связаны с отсутствием или неисправностью системы автоматического обнаружения пожара и сигнализации, а также с наличием различных объектов на путях эвакуации, или препятствиями для открытия дверей на путях эвакуации.

По двум объектам VUGD предоставила строительному управлению города Риги информацию в связи с возможным использованием объекта не в соответствии с предусмотренными целями.

Инспекции продлятся еще несколько месяцев.

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