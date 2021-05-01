В Индии выявлено рекордное с начала пандемии число заражений Covid-19

За все время пандемии Covid-19 диагнострировали у более 19 млн жителей страны. Сейчас десятый день подряд фиксируется более 300 тыс. случаев заражения, а общее число скончавшихся достигло 211 тыс.

До сегодняшнего дня прививку от коронавируса в Индии могли получить только медики и люди старше 45 лет. С 1 мая в стране должна начаться вакцинация населения в возрасте 18-45 лет, но власти ряда штатов предупредили, что доз вакцины не хватает, пишет Русская служба Би-би-си.

Индия занимает второе место в мире после США по общему количеству выявленных случаев коронавируса.

По данным The New York Times, больницы в стране переполнены, запасы кислорода заканчиваются, а крематории не справляются с количеством погибших, из‑за чего часть из них сжигают в городских парках.