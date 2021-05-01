Синоптики обещают заморозки: в ночь на воскресенье температура воздуха резко упадет
В ночь в воскресенье температура воздуха в Латвии упадет до +2...-3 градусов, прогнозируют синоптики.
В ночь в воскресенье температура воздуха в Латвии упадет до +2...-3 градусов, прогнозируют синоптики.
Облаков будет немного, днем начиная с юга облачность усилится. В воскресенье вечером в окрестностях Даугавпилса и Краславы ожидаются дожди.
Температура воздуха во второй день мая поднимется до +11...+14 градусов, на Курземском побережье Рижского залива - до +7...+9 градусов.
В столице ожидается сухое и солнечное воскресенье, к вечеру станет пасмурно. Ночью температура воздуха упадет до +2 градусов, в окрестностях Риги - до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +13 градусов.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, рекорд холода в Латвии 2 мая составил -6,7 градуса в 2007 году, а самая высокая температура в этот день была зафиксирована в 1977 году, когда столбик термометра поднялся до +29,4 градуса.