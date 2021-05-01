Синоптики обещают заморозки: в ночь на воскресенье температура воздуха резко упадет

Облаков будет немного, днем начиная с юга облачность усилится. В воскресенье вечером в окрестностях Даугавпилса и Краславы ожидаются дожди.

Температура воздуха во второй день мая поднимется до +11...+14 градусов, на Курземском побережье Рижского залива - до +7...+9 градусов.

В столице ожидается сухое и солнечное воскресенье, к вечеру станет пасмурно. Ночью температура воздуха упадет до +2 градусов, в окрестностях Риги - до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +13 градусов.