В Бюро омбудсмена поступило 35 жалоб связанных с просьбами работодателей вакцинироваться от Covid-19

Она отметила, что 22 жалобы или вопроса поступило от лиц, находящихся на службе Национальных вооруженных сил (NBS).

В бюро омбудсмена также поступили вопросы о праве работодателя требовать вакцинироваться от тех, кто работает в медицинском секторе - в общей сложности девять заявлений. По одному заявлению поступило от сотрудников сфер торговли, образования и от инструктора автошколы.

Лочмеле отметила, что заявители чаще всего отказывались называть работодателя или предпочитали оставаться анонимными, спрашивая лишь совета по поводу своих прав.

В тех случаях, когда заявитель все-таки называл работодателя, омбудсмен, сохраняя анонимность заявителя, обращался к конкретному работодателю.

Она добавила, что ни в одном из случаев требование обязательной вакцинации не было подтверждено, а также не было констатировано ни одного случая, когда человек терял работу из-за отказа вакцинироваться.

Уже сообщалось, что в начале года в Бюро омбудсмена поступила информация от представителей разных профессий, в том числе от врачей, о том, что, если они не будут вакцинироваться против Covid-19, им пригрозят увольнением.