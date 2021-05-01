Сб, 1.05.2021
Это просто подтверждение того, что Латвия грамотно ведет языковую политику Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка
Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка
3

В Швеции послу РФ выразили протест в связи с санкциями против ЕС

ФОТО: AFP/SCANPIX

В МИД Швеции в субботу вызвали посла России, чтобы выразить протест в связи с введением санкций против восьми должностных лиц ЕС, в числе которых и шведский исследователь Оса Скотт. 

В прошлом году лаборатория Шведского агентства оборонных исследований (FOI) под руководством Скотт помогла подтвердить, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен веществом нервно-паралитического действия, известным как "Новичок".

Как сообщил AFP пресс-секретарь МИД Матс Самуэльсон, "в отличие от санкций ЕС (...) санкции России произвольны, юридически неясны и политически мотивированы".

По словам генерального директора FOI Йенса Матсона, "совершенно неприемлемо для России наложение необоснованных санкций в отношении исследователя, выполняющего свою работу". Он отмечает, что введенные Москвой санкции не повлияют на работу агентства.

Как сообщалось ранее, 30 апреля МИД России заявил, что восьмерым гражданам стран Европейского союза и представителям официальных структур организации запретили въезд на территорию страны в ответ на введенные санкции.

В этот список попали и граждане Латвии: Иварс Аболиньш, председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ (NEPLP), и Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка Латвийской Республики.

НАВЕРХ
Back