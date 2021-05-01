В Швеции послу РФ выразили протест в связи с санкциями против ЕС

В прошлом году лаборатория Шведского агентства оборонных исследований (FOI) под руководством Скотт помогла подтвердить, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен веществом нервно-паралитического действия, известным как "Новичок".

Как сообщил AFP пресс-секретарь МИД Матс Самуэльсон, "в отличие от санкций ЕС (...) санкции России произвольны, юридически неясны и политически мотивированы".

По словам генерального директора FOI Йенса Матсона, "совершенно неприемлемо для России наложение необоснованных санкций в отношении исследователя, выполняющего свою работу". Он отмечает, что введенные Москвой санкции не повлияют на работу агентства.

Как сообщалось ранее, 30 апреля МИД России заявил, что восьмерым гражданам стран Европейского союза и представителям официальных структур организации запретили въезд на территорию страны в ответ на введенные санкции.