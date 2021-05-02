Состав рижского "Динамо" пополнили сразу два защитника сборной Латвии

29-летний Фрейбергс провёл сезон-2020/21 в "Оцеларжи Тршинец", с которым стал чемпионом Чехии. На его счету 6 результативных передач в 15 матчах Чешской Экстралиги. В плей-офф Фрейбергс стал замым результативным защитником, набрав 9 (3+6) очков.

Фрейбергс начал сезон в другой чешской команде - "Комета Брно". В составе этого клуба защитник в 29 матчах регулярного чемпионата набрал 8 (2+6) очков.

Отметим, что Ральф Фрейбергс провёл в Чехии четыре сезона. До этого в сезоне-2016/17 он выступал за рижское "Динамо". В составе латвийской команды игрок вышел на лёд в 38 матчах КХЛ, набрав 6 (1+5) очков.

33-летний Цибульскис в этом сезоне также выступал в Чехии за клуб "Литвинов" и отметился 9 (4+5) очками в 48 встречах. Опытный защитник также ранее выступал за "Динамо", но в отличие от Фрейбергса он защищал цвета рижан на протяжении восьми сезонов.



Фрейбергс и Цибульскис - кандидаты в сборную Латвии на предстоящем чемпионате мира по хоккею в Риге. Фрейбергс в составе сборной принимал участие в пяти чемпионатах мира и Олимпиаде в Сочи. Всего на его счету 82 матча за сборную (2 гола и 13 результативных передач).